Brussel mag meevieren met het honderdjarige bestaan van het Bauhaus, want ook in onze hoofdstad liet de Duitse kunst- en architectuurschool sporen na. Acht iconen in de schijnwerpers.

Overal in ons land ontdek je blikvangers van de moderne stijl uit de jaren 20 en 30, maar met de kunstschool van La Cambre/Ter Kameren neemt Brussel een aparte plaats in. De kunstschool werd opgestart in 1926, zeven jaar na het Bauhaus, door architect Henry Van de Velde. Het was niet de eerste school waarvan hij de grondlegger was: zijn Kunstgewerbeschule in Weimar was de voorloper van de beroemde en revolutionaire Bauhaus-school, die zowel de architectuur als het design in een avant-gardebad dompelde, waardoor vormgevers wereldwijd volkomen anders gingen bouwen. Ter Kameren was dus 'ons' Bauhaus en al snel zag je daar de sporen van in en rond Brussel, waar functionele gebouwen zonder franjes verschenen. Beide modernistische scholen deelden een afschuw voor de overdecoratie uit de jaren 1900, waardoor gebouwen vol stucwerk meer op slagroomtaarten leken. De nieuwe generatie revolutionaire architecten ijverde voor een sobere internationale architectuur die zuiver functioneel was, opgetrokken uit basismaterialen als glas, staal en gewapend beton. De sociale bekommernis was duidelijk: ook gewone lieden hadden recht op een nette, droge en in het licht badende woning.

...