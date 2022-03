World Monuments Watch: deze 25 bedreigde monumenten hebben dringend bescherming nodig

Teotihuacan (Stad van de Goden) in Mexico was een van de eerste stedelijke gemeenschappen in Amerika. Op het hoogtepunt leefden er zo'n 200.000 mensen. De stad ontstond in de vierde eeuw voor Christus en werd in de zesde eeuw verlaten. De site wordt bedreigd door toerisme, groeiende urbanisatie, erosie en kristallisatie van zouten. De aanleg van een nieuw vliegveld op 15 kilometer zal de druk op het gebied nog vergroten.