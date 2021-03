Uit een groot langjarig, internationaal onderzoek blijkt dat de winters in de Alpenlanden in de afgelopen vijftig jaar flink korter zijn geworden.

Uit een groot onderzoek uitgevoerd tussen 1971 en 2019 op 2.000 plaatsen in de zes Alpenlanden Zwitserland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië blijkt dat de hoeveelheid sneeuw per decennium gemiddeld met 8,4 procent is afgenomen. Op 85 procent van de gemeten plaatsen is in de loop van de jaren alsmaar minder sneeuw gaan vallen. Op 26 procent van de plaatsen was de daling zelfs significant. Slechts op vijftien procent van de plaatsen nam de sneeuwval iets toe en daarbij was maar in één procent sprake van een significant verschil.

De winters in de Alpenlanden zijn tegenwoordig gemiddeld tussen de 22 en 34 dagen korter dan in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dat geldt voor de gebieden die lager dan 2.000 meter liggen. Het is vooral in de lagergelegen gebieden en in de lente dat de sneeuwval flink is gedaald.

De onderzoekers keken niet naar een verband tussen de hoeveelheid sneeuw en klimaatopwarming. 'Toch is helder dat de sneeuw door hogere temperaturen vroeger en sneller smelt en dat neerslag in de vorm van regen in plaats van als sneeuw valt', zegt Michael Matiu van het Eurac Research am Institut für Erdbeobachtung aan Geo.

De hoeveelheid sneeuw die in de Alpen valt is niet alleen belangrijk voor de dieren- en plantenwereld, maar ook voor het toerisme in de vorm van wintersport, de elektriciteitsvoorziening omdat smeltende sneeuw in het voorjaar zorgt voor hydroelektriciteit, de watervoorziening en de landbouw.

