De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, hebben zaterdag de nieuwe reisbeperkingen bevestigd voor verscheidene landen in zuidelijk Afrika. Volgens het kabinet van Sammy Mahdi gaat het om Botswana, Swaziland (eSwatini), Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Malawi en Zambia.

Op basis van de evaluatie van de Risk Assessment Group (RAG) werden de negen landen op de lijst van gebieden met een zorgwekkende coronavariant gezet. Begin deze week testte in België een vrouw positief op de omikronvariant, die eerst in Zuid-Afrika opdook. De nieuwe reisbeperkingen gaan zondag (28 november) in, preciseert het kabinet. Ze worden elke week geëvalueerd.

Mensen die hun hoofdverplijfplaats in België hebben, mogen ons land binnen, maar moeten tien dagen in quarantaine als ze de veertien voorafgaande dagen in een van de betrokken Afrikaanse landen verbleven. Voor andere reizigers geldt een inreisverbod, met uitzonderingen. (Belga)

