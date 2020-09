Op het Australische eiland Tasmanië zijn ongeveer 270 grienden gestrand. Experts zijn onderweg om de dieren, die tot de grootste dolfijnachtigen behoren, te proberen redden.

Grienden zijn zeer sociale dieren. Ze leven makkelijk in groepen van enkele honderden. Daarbij volgen ze enkele leiders. Grienden spoelen vaak ook in grote groepen aan. Dat wordt een massastranding genoemd. Over de oorzaak daarvan tasten wetenschappers nog grotendeels in het duister. Bij een dergelijke massastranding sterft meestal een groot deel van de grienden.

. © Reuters

Momenteel is nog niet duidelijk hoeveel van de op Tasmanië aangespoelde grienden al gestorven zijn of hoe de dieren die nog leven, eraan toe zijn. De reddingsactie begint dinsdagmorgen Australische tijd, als het vloed is.

