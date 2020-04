De 13 miljoen inwoners tellende stad Shenzhen is de eerste Chinese stad die het eten van honden, katten, kikkers, schildpadden en slangen verbiedt.

Shenzhen is de eerste Chinese stad die het eten van honden- en kattenvlees verbiedt. Deze baanbrekende wet wordt genomen in verband met de de coronacrisis, ook al zeggen de stadsautoriteiten dat niet met zoveel worden. 'Honden en poezen hebben een veel nauwere relatie met mensen dan alle andere dieren en het verbieden van het consumeren van honden en poezen en andere huisdieren is een normale zaak in ontwikkelde landen en in Hongkong en Taiwan'. Ook het consumeren van slangen, kikkers en schildpadden wordt in de wet verboden. De wet gaat in op 1 mei.

In China is het eten en fokken van 'landdieren met een belangrijke ecologische, wetenschappelijke en sociale waarde' al tijdelijk verboden. Dat betekent feitelijk dat het consumeren van wilde dieren verboden is. Waarschijnlijk wordt dit tijdelijke verbod binnenkort omgezet in een permanent verbod. Al zal de naleving nog niet zo eenvoudig zijn: het eten van dit soort dieren is een diepgewortelde traditie in China en daarom ook een lucratieve handel.

Shenzhen voert bovenop de ban op het eten van wilde dieren dus ook een verbod in op het eten van dieren die geen wilde dieren zijn. De autoriteiten noemen negen diersoorten die wel geconsumeerd mogen worden: varkens, koeien, schapen, ezels, konijnen, kippen, eenden, ganzen en duiven. Ook zeedieren mogen nog gegeten worden.

Activisten redden honden op het Yulin Dog Meat Festival. © Getty Images

Het Yulin Dog Meat Festival waarbij ieder jaar tijdens de zomerwende in juni tienduizenden honden worden gedood en gegeten, is voorlopig nog niet verboden . De weerstand tegen dit festival dat in 2009 voor het eerst plaatsvond, groeit wel sterk. Zowel in China als vanuit het buitenland wordt al jaren geprotesteerd tegen de wreedheid van het festival.

Volgens Peter Li van Humane Society International worden in China jaarlijks zo'n tien miljoen honden en vier miljoen poezen gedood voor consumptie.

