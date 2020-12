De keuze aan multimerkenwebshops van eigen bodem is beperkt. Daarom zijn we erg blij met deze interessante initiatieven.

MAE

Wie? De 26-jarige Leuvense Lena Onkelinx richtte de webshop op als reactie op fast fashion, overconsumptie en slechte kwaliteit. 'Het is een eerste stap om consumenten bewuster te laten kijken naar hun kledingkast.'

Wat? Haar antwoord is simpel: slow fashion. Naast kleren verkoopt ze vooral een mindset: een die focust op duurzame materialen en het bewuster aankopen van kledingstukken. 'Ik krijg vaak de vraag of mijn concept dan niet indruist tegen mijn eigen webwinkel. Mijn antwoord is altijd heel duidelijk: ik zie het als opvoeding.'

Hoe? De kleding die je vindt op de webshop werd zorgvuldig geselecteerd. Onkelinx verkoopt alleen items die in Europa werden geproduceerd en wil minder focussen op trends, en meer op items met een lange levensduur.

mae-concept.com

Born in Belgium

Wie? In november zag de e-shop Born in Belgium het licht. Het label, opgericht door vier jonge Brusselaars, wil een referentie worden op het gebied van Belgische mode voor de consument. Medeoprichter Raphaël D'Ostuni: 'Met onze webshop willen we iedereen de kans geven om lokale ondernemers en makers te ondersteunen.'

Born in Belgium © GF

Wat? Bij de lancering telt de e-shop twintig kleinere merken van Belgische makelij en verkoopt het een ruim assortiment van kleding, accessoires en juwelen voor mannen en vrouwen.

Hoe? 'We merken dat er een gat in de markt is', aldus D'Ostuni. 'Er zijn e-shops die zich op de lokale markt storten en allerlei spullen verkopen, en de grote platformen die gewijd zijn aan mode en alleen internationale merken verkopen. We willen de leemte daartussen opvullen.'

borninbelgium.be

Forest To Plate

Wie? Webshop van het wildplukcollectief Forest To Plate. De organisatie tracht kennis bij te brengen over de natuur en eetbare planten. 'Voortaan willen we ook outdoormateriaal aanbieden, zodat mensen hun eigen ervaringen in de natuur kunnen waarmaken', vertelt oprichter Ben Brumagne.

Forest To Plate © YURI ANDRIES

Wat? 'Vanuit jarenlange ervaring in outdoorkoken, kamperen en hiken met groepen, en de verhuur van glampingaccommodatie, hebben we de kennis opgebouwd om kwalitatieve en duurzame producten aan te bieden.'

Hoe? Denk outdoorkookmateriaal, geschikt kampeermateriaal, wildpluktassen en buitenverlichting. 'Alles om erop uit te trekken, je eten in het wild te leren vinden en 's avonds op een open vuur te bereiden, naast je knus ingerichte tipitent.'

foresttoplate.shop

