Bepaalde bevolkingsgroepen, zoals vrouwen, singles en hoger opgeleiden, ervaren tijdens de lockdown een slechter welzijn en relationele spanningen. Dat is een van de conclusies die UAntwerpen-onderzoekers trekken uit de tweede coronabevraging. Ook voor de derde ronde roepen de wetenschappers dinsdag op om de enquête massaal in te vullen.

Elke dinsdag organiseren wetenschappers van de UAntwerpen een online bevraging over gedragsveranderingen bij de bevolking, in het kader van de richtlijnen rond het coronavirus. De twee eerste rondes van de enquête gaven al aan dat ouderen sneller hun gedrag aanpasten en dat het aantal thuiswerkers in stijgende lijn is.

Dinsdag, in afwachting van de derde bevraging, gaven de onderzoekers nog enkele resultaten mee. Een derde van de deelnemers gaf aan minder goed te slapen en zich minder goed te kunnen concentreren. Bepaalde groepen geven een lager psychisch welbevinden aan. 'Dat zien we onder anderen bij mensen onder de 70 jaar, vrouwen, mensen die behoren tot een kleiner huishouden (singles), hoger opgeleiden, mensen zonder voltijdse betrekking en mensen die symptomen van COVID-19 vaststellen bij zichzelf of een huisgenoot', duidt epidemioloog Pierre Van Damme.

Nood aan data

'Bij heel wat mensen leidt de 'lockdown light' dus tot een slechter ervaren welzijn en relationele spanningen.' Tussen 10 en 22 uur dinsdag kan de nieuwe enquête ingevuld worden. Volgens onderzoeker Philippe Beutels is het belangrijk dat deelnemers de vragenlijst wekelijks invullen. 'De wetenschap heeft deze data echt nodig. We willen weten hoe de bevolking omgaat met de crisis, niet in het minst om de verdere evolutie van de epidemie te kunnen voorspellen, de ziekenhuizen te helpen inschatten wat er staat te gebeuren, en het welzijn van de bevolking op te volgen.'

Tijdens de tweede ronde van de bevraging deden aanzienlijk minder mensen mee dan een week eerder. 'Op basis van de feedback van deelnemers werd de vragenlijst voor de derde golf weer lichtjes bijgeschaafd', zegt Beutels. 'Het is de bedoeling dat je telkens opnieuw meedoet. We bestuderen ook de evolutie over de tijd. Dus heb je al eens meegedaan: doe nu zeker ook terug mee.'

Vul ook vandaag de enquête van UAntwerpen in en help onderzoekers data verzamelen rond gedragsveranderanderingen ten gevolge van de coronacrisis

Elke dinsdag organiseren wetenschappers van de UAntwerpen een online bevraging over gedragsveranderingen bij de bevolking, in het kader van de richtlijnen rond het coronavirus. De twee eerste rondes van de enquête gaven al aan dat ouderen sneller hun gedrag aanpasten en dat het aantal thuiswerkers in stijgende lijn is. Dinsdag, in afwachting van de derde bevraging, gaven de onderzoekers nog enkele resultaten mee. Een derde van de deelnemers gaf aan minder goed te slapen en zich minder goed te kunnen concentreren. Bepaalde groepen geven een lager psychisch welbevinden aan. 'Dat zien we onder anderen bij mensen onder de 70 jaar, vrouwen, mensen die behoren tot een kleiner huishouden (singles), hoger opgeleiden, mensen zonder voltijdse betrekking en mensen die symptomen van COVID-19 vaststellen bij zichzelf of een huisgenoot', duidt epidemioloog Pierre Van Damme. 'Bij heel wat mensen leidt de 'lockdown light' dus tot een slechter ervaren welzijn en relationele spanningen.' Tussen 10 en 22 uur dinsdag kan de nieuwe enquête ingevuld worden. Volgens onderzoeker Philippe Beutels is het belangrijk dat deelnemers de vragenlijst wekelijks invullen. 'De wetenschap heeft deze data echt nodig. We willen weten hoe de bevolking omgaat met de crisis, niet in het minst om de verdere evolutie van de epidemie te kunnen voorspellen, de ziekenhuizen te helpen inschatten wat er staat te gebeuren, en het welzijn van de bevolking op te volgen.'Tijdens de tweede ronde van de bevraging deden aanzienlijk minder mensen mee dan een week eerder. 'Op basis van de feedback van deelnemers werd de vragenlijst voor de derde golf weer lichtjes bijgeschaafd', zegt Beutels. 'Het is de bedoeling dat je telkens opnieuw meedoet. We bestuderen ook de evolutie over de tijd. Dus heb je al eens meegedaan: doe nu zeker ook terug mee.'