Een beetje groen meepikken tijdens je dagelijks verplaatsingen is erg heilzaam voor je gemoedstoestand. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van de universiteit van Utrecht.

Dat verbondenheid met de natuur goed is voor de mentale weerbaarheid was al eerder geweten, maar uit de nieuwe studie blijkt dat je niet midden in het bos of op het platteland hoeft te gaan wonen om van deze voordelen te profiteren.

De onderzoekers traceerden de verplaatsingen van de respondenten met behulp van hun smartphonedata via een speciale app. Zo konden ze nagaan in welke omgeving ze zich begaven voor onder meer hun woon-werkverkeer, en hoeveel sociale interacties die personen hadden tijdens hun dagelijkse mobiliteit.

Wandelen en koffie

Op die manier wilden de onderzoekers tot nieuwe inzichten komen die mensen kunnen helpen. Velen hebben immers aangegeven dat ze het mentaal moeilijk hebben gehad met de beperkingen door de coronamaatregelen van de voorbije twee jaar. Uit het onderzoek blijkt dat een korte dagelijkse wandeling in een groene omgeving, of een kopje koffie met familie of vrienden al een enorme boost kunnen geven aan iemands mentale weerbaarheid.

Hoewel veel mensen tijdens de coronacrisis de stad inruilden voor het platteland, blijkt uit het onderzoek opmerkelijk genoeg dat juist een stedelijke omgeving het risico op zelfmoord verkleint. Betere toegang tot mentale gezondheidszorg en een groter aantal sociale interacties kunnen volgens de onderzoekers hierin een rol spelen.

Ze pleiten ervoor dat de overheid nu aan de slag gaat met deze bevindingen door meer groen in de stad te integreren alsook in meer plekken te voorzien die sociale interactie stimuleren.

Dat verbondenheid met de natuur goed is voor de mentale weerbaarheid was al eerder geweten, maar uit de nieuwe studie blijkt dat je niet midden in het bos of op het platteland hoeft te gaan wonen om van deze voordelen te profiteren. De onderzoekers traceerden de verplaatsingen van de respondenten met behulp van hun smartphonedata via een speciale app. Zo konden ze nagaan in welke omgeving ze zich begaven voor onder meer hun woon-werkverkeer, en hoeveel sociale interacties die personen hadden tijdens hun dagelijkse mobiliteit.Op die manier wilden de onderzoekers tot nieuwe inzichten komen die mensen kunnen helpen. Velen hebben immers aangegeven dat ze het mentaal moeilijk hebben gehad met de beperkingen door de coronamaatregelen van de voorbije twee jaar. Uit het onderzoek blijkt dat een korte dagelijkse wandeling in een groene omgeving, of een kopje koffie met familie of vrienden al een enorme boost kunnen geven aan iemands mentale weerbaarheid. Hoewel veel mensen tijdens de coronacrisis de stad inruilden voor het platteland, blijkt uit het onderzoek opmerkelijk genoeg dat juist een stedelijke omgeving het risico op zelfmoord verkleint. Betere toegang tot mentale gezondheidszorg en een groter aantal sociale interacties kunnen volgens de onderzoekers hierin een rol spelen. Ze pleiten ervoor dat de overheid nu aan de slag gaat met deze bevindingen door meer groen in de stad te integreren alsook in meer plekken te voorzien die sociale interactie stimuleren.