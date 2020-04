Ook de creatieve zielen onder ons moeten in hun 'kot' blijven, met als gevolg dat ze hun passie niet meer kunnen uitoefenen. En dat is een probleem: zonder werk komt er ook geen geld in het laatje. Gelukkig bedachten ze verschillende alternatieven.

Onze geïnterviewden hebben allemaal iets met elkaar gemeen: stuk voor stuk maken ze met hun diensten andere mensen gelukkig. Dat deden ze tenminste, tot de coronacrisis roet in het eten gooide. Door de quarantainemaatregelen zijn ze technisch werkloos en moeten ook zij binnen blijven. Knack Weekend informeert bij vier creatievelingen hoe ze het hoofd koel houden.

Loes van Look (29) evenementfloriste: 'Ik wil niet handelen uit angst'

De gepassioneerde Loes van Look ontdekte pas enkele jaren terug haar liefde voor bloemschikken. Via Instagram ontpopte ze zich tot een gewaardeerde floriste die allerhande events opfleurt met haar bloemen.

Loes: 'Wat ik het meest mis, is de geur van verse bloemen. Vlak voordat de winkels verplicht hun deuren sloten, werd er thuis nog een grote lading geleverd die ik enorm koester. Daarnaast mis ik natuurlijk ook the drill van mijn werk: een event tot in de puntjes voorbereiden, in spanning naar de grote dag toewerken en de opluchting als het goed gaat, daar doe ik het voor. Ik heb er geen goede hoop op dat de situatie snel zal verbeteren. Alle evenementen zijn uitgesteld naar een latere datum en dat betekent een overboeking in een periode die al zo goed als volgeboekt was. Ik ga overrompeld worden door werk en ik weet niet hoe ik dat zal aanpakken. Een echte shitshow, dat is het.'

'Toch wil ik me niet enkel focussen op wat er niet meer kan. Voor een controlefreak als ik is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is een goede oefening en langzaam begint nu ook bij mij het besef te dagen dat ik er zelf niets aan kan veranderen, hoe hard ik dat ook zou willen. Ik kan de situatie enkel ondergaan. Daarom wil ik niet handelen uit angst en lever ik nog geen bloemen aan huis. Dat neem ik enkel in overweging als ik de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen.'

'Ik weet dat ik online heel sterk in mijn schoenen sta en ga me volop op die activiteiten storten. In januari kwam de online bloemenschool op mijn pagina Wildflowers & Wodka tot stand. Die wil ik nu verder uitbreiden. De school werkt met een abonnementensysteem: voor 55 euro per maand krijg je lessen, praktische tips, een lijst met leveranciers en interactieve feedback op huiswerk. In de eerste lessen ligt de focus op het schikken van droogbloemen, perfect voor beginners.'

Domien Vandoren (28) tattoo-artiest: 'Vind mij op sociale media'

De Limburgse tattooeur Domien Vandoren woont en werkt in Gent. Bij tattooshop Noir kan de Hasseltenaar zijn uit de hand gelopen hobby beoefenen.

'Ik heb een heel sociaal beroep, de isolatie valt me zwaar' © iStock

Domien: 'Tatoeëren is voor mij veel meer dan enkel en alleen mijn job. Het is mijn creatieve uitlaatklep en zelfs een beetje mijn minnares: ik kan er niet meer zonder en ook als ik niet tatoeëer zit ik ermee in mijn hoofd. Sinds de maatregelen van kracht zijn, loop ik dan ook permanent rond met een slecht humeur. De isolatie valt me zwaar. Tattoo-artiest is een heel sociaal beroep en ik communiceer in normale omstandigheden continu met mijn klanten. Van brainstormen over designs op sociale media, tot discussiëren over stijlen in real life, alles wordt besproken. Ook de motivatie is soms ver te zoeken want ik weet niet zeker wanneer ik terug aan de slag kan en die twijfel vreet aan me. Nu de lockdownregels langer van kracht blijven, is dat vanzelfsprekend een extra tegenslag.'

'De afspraken van klanten zijn niet afgelast maar verzet: ik ben hen gelukkig niet kwijt, maar ik zit wel een maand zonder inkomen. Soms heb ik het gevoel dat wij door de overheid wat vergeten worden, want de premie die we krijgen om onze lasten te compenseren is bedroevend laag. Zeker omdat ik in een zaak werk als zelfstandige en ik een percentage moet afgeven aan de shop. In tegenstelling tot wat er soms gedacht wordt, verdien ik geen bakken met geld.'

'Daarom neem ik het heft in eigen handen. Ik heb plannen om T-shirts te ontwerpen en ik teken nu enorm veel. Op die manier heb ik genoeg materiaal op mijn Instagramaccount voor als de shop terug opengaat. Als we heropenen gaan we met z'n allen een flashday houden om klanten te lokken. Op die dag kunnen mensen aan de lopende band een tof ontwerp kiezen en getatoeëerd worden. Mensen die tattoo-artiesten een hart onder de riem willen steken, raad ik aan om veel op sociale media bezig te zijn. Door een comment achter te laten op ons werk of ons werk te reposten, krijgen we extra reclame, iets wat we in deze tijden goed kunnen gebruiken.'

Sabine Peeters (37) make-upartieste: 'Dankzij mijn video's blijf ik op de radar'

De Kempische make-upartieste Sabine Peeters vindt zichzelf opnieuw uit tijdens de quarantainedagen. Ze focust zich nu op een sober leven en het maken van tutorials.

'Frisse energie heeft ervoor gezorgd dat ik startte met iets nieuws' © iStock

Sabine: 'De eerste twee weken in quarantaine heb ik puur op adrenaline geleefd en ik ben blij dat mijn lichaam zich die survivalmodus had aangemeten. Die frisse energie heeft ervoor gezorgd dat ik met iets nieuws ben gestart: make-uptutorials. Het idee speelde al langer in mijn hoofd maar nu andere mensen ook meer tijd hebben, krijg ik de nodige hulp bij de montage. Op die manier hou ik de techniek in de vingers en langs de andere kant blijf ik zo ook op de radar.'

'Als make-upartieste heb ik een hele touchy job: ik zit letterlijk aan mensen hun gezicht. Ik vrees dat mensen na deze crisis misschien wat bang gaan zijn om zich te laten maquilleren. Of wat als er nog eens in de budgetten van make-upartiesten wordt gesnoeid? Zoveel vragen, maar ik probeer positief te blijven en kan niet wachten op de dag dat ik terug aan de slag kan.'

'Om mijn inkomensverlies wat te compenseren probeer ik nu extra zuinig te leven. Ik moet wel, want dat is het enige wat ik kan doen. Ik krijg wel een premie maar die stelt niets voor. Gelukkig had ik wat spaarcentjes opzij staan waar ik twee maanden mee kan overbruggen. In het gewone leven ben ik iemand die heel erg graag shopt en cadeaus koopt om mezelf of anderen te verwennen, maar nu durf ik niet eens meer restjes eten weggooien. En elke dag prijs ik me gelukkig dat ik niet in Amerika woon, het land waar je je blauw betaalt als je ziek wordt. Dat is voor mij the silver lining aan deze situatie.'

Sander De Wilde (53) fotojournalist: 'Quarantaineportretten zijn de oplossing'

Nederlands fotojournalist Sander De Wilde werkt voor verschillende internationale media. In coronatijden fotografeert hij mensen in isolatie vanop hun balkon en etaleert hij zijn online skills.

'Ik besefte dat ik de lockdown ook op een originele manier kan vastleggen' © iStock

Sander: 'Als freelance fotojournalist ging ik voor de quarantainemaatregelen naar elke persconferentie, maar iedere dag werd het moeilijker om binnen te geraken. Op het moment dat de strenge maatregelen van kracht gingen, kon ik mijn beroep helemaal niet meer uitoefenen. Gelukkig mag ik wel nog de straat op als fotograaf, anders zou ik echt depressief worden. Na een tijdje nadenken, besefte ik dat ik de lockdown ook op een originele manier kan vastleggen. Daarom maak ik nu quarantaineportretten: ik fotografeer mensen die geïsoleerd zitten op hun balkon. Hopelijk leidt het resultaat tot een leuke serie die ik kan verkopen. En het begint al goed, ik heb via mijn website toch al een paar aanvragen binnengekregen.'

'Naast het maken van series geef ik in niet-coronatijden ook les in fotografie. Het spreekt voor zich dat die lessen nu helemaal lam liggen. Wat ik wel kan doen, zijn cursussen ontwerpen en aanbieden. Dat wil ik doen via Picsmentor, een platform waarop de sessies tegen betaling worden aangeboden. Ik ga een vijfdaagse cursus geven voor gevorderden, handig voor mensen die telewerken. Zij kunnen simpelweg op hun vrij moment even inloggen om wat bij te leren en daarna kunnen we in kleine groepjes via Zoom de opdrachten bespreken.'

'Normaal gezien zou ik binnenkort ook workshops geven aan kinderen, maar ook die kunnen dus vanzelfsprekend niet doorgaan. Het plan is om online wat gratis lessen te geven, zodat ook zij lekker van thuis uit kunnen bezig zijn met fotografie. Ik ga enkele filmpjes opnemen waar ze dan op kunnen reageren. Als er interactie is, dan kan ik hen ook challenges geven, zodat ze zelf ook vooruitgang zien. Het wordt wel nog even zoeken, want het is allemaal nieuw voor mij.'

'

Onze geïnterviewden hebben allemaal iets met elkaar gemeen: stuk voor stuk maken ze met hun diensten andere mensen gelukkig. Dat deden ze tenminste, tot de coronacrisis roet in het eten gooide. Door de quarantainemaatregelen zijn ze technisch werkloos en moeten ook zij binnen blijven. Knack Weekend informeert bij vier creatievelingen hoe ze het hoofd koel houden.De gepassioneerde Loes van Look ontdekte pas enkele jaren terug haar liefde voor bloemschikken. Via Instagram ontpopte ze zich tot een gewaardeerde floriste die allerhande events opfleurt met haar bloemen.Loes: 'Wat ik het meest mis, is de geur van verse bloemen. Vlak voordat de winkels verplicht hun deuren sloten, werd er thuis nog een grote lading geleverd die ik enorm koester. Daarnaast mis ik natuurlijk ook the drill van mijn werk: een event tot in de puntjes voorbereiden, in spanning naar de grote dag toewerken en de opluchting als het goed gaat, daar doe ik het voor. Ik heb er geen goede hoop op dat de situatie snel zal verbeteren. Alle evenementen zijn uitgesteld naar een latere datum en dat betekent een overboeking in een periode die al zo goed als volgeboekt was. Ik ga overrompeld worden door werk en ik weet niet hoe ik dat zal aanpakken. Een echte shitshow, dat is het.' 'Toch wil ik me niet enkel focussen op wat er niet meer kan. Voor een controlefreak als ik is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is een goede oefening en langzaam begint nu ook bij mij het besef te dagen dat ik er zelf niets aan kan veranderen, hoe hard ik dat ook zou willen. Ik kan de situatie enkel ondergaan. Daarom wil ik niet handelen uit angst en lever ik nog geen bloemen aan huis. Dat neem ik enkel in overweging als ik de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen.''Ik weet dat ik online heel sterk in mijn schoenen sta en ga me volop op die activiteiten storten. In januari kwam de online bloemenschool op mijn pagina Wildflowers & Wodka tot stand. Die wil ik nu verder uitbreiden. De school werkt met een abonnementensysteem: voor 55 euro per maand krijg je lessen, praktische tips, een lijst met leveranciers en interactieve feedback op huiswerk. In de eerste lessen ligt de focus op het schikken van droogbloemen, perfect voor beginners.'De Limburgse tattooeur Domien Vandoren woont en werkt in Gent. Bij tattooshop Noir kan de Hasseltenaar zijn uit de hand gelopen hobby beoefenen. Domien: 'Tatoeëren is voor mij veel meer dan enkel en alleen mijn job. Het is mijn creatieve uitlaatklep en zelfs een beetje mijn minnares: ik kan er niet meer zonder en ook als ik niet tatoeëer zit ik ermee in mijn hoofd. Sinds de maatregelen van kracht zijn, loop ik dan ook permanent rond met een slecht humeur. De isolatie valt me zwaar. Tattoo-artiest is een heel sociaal beroep en ik communiceer in normale omstandigheden continu met mijn klanten. Van brainstormen over designs op sociale media, tot discussiëren over stijlen in real life, alles wordt besproken. Ook de motivatie is soms ver te zoeken want ik weet niet zeker wanneer ik terug aan de slag kan en die twijfel vreet aan me. Nu de lockdownregels langer van kracht blijven, is dat vanzelfsprekend een extra tegenslag.''De afspraken van klanten zijn niet afgelast maar verzet: ik ben hen gelukkig niet kwijt, maar ik zit wel een maand zonder inkomen. Soms heb ik het gevoel dat wij door de overheid wat vergeten worden, want de premie die we krijgen om onze lasten te compenseren is bedroevend laag. Zeker omdat ik in een zaak werk als zelfstandige en ik een percentage moet afgeven aan de shop. In tegenstelling tot wat er soms gedacht wordt, verdien ik geen bakken met geld.''Daarom neem ik het heft in eigen handen. Ik heb plannen om T-shirts te ontwerpen en ik teken nu enorm veel. Op die manier heb ik genoeg materiaal op mijn Instagramaccount voor als de shop terug opengaat. Als we heropenen gaan we met z'n allen een flashday houden om klanten te lokken. Op die dag kunnen mensen aan de lopende band een tof ontwerp kiezen en getatoeëerd worden. Mensen die tattoo-artiesten een hart onder de riem willen steken, raad ik aan om veel op sociale media bezig te zijn. Door een comment achter te laten op ons werk of ons werk te reposten, krijgen we extra reclame, iets wat we in deze tijden goed kunnen gebruiken.' De Kempische make-upartieste Sabine Peeters vindt zichzelf opnieuw uit tijdens de quarantainedagen. Ze focust zich nu op een sober leven en het maken van tutorials. Sabine: 'De eerste twee weken in quarantaine heb ik puur op adrenaline geleefd en ik ben blij dat mijn lichaam zich die survivalmodus had aangemeten. Die frisse energie heeft ervoor gezorgd dat ik met iets nieuws ben gestart: make-uptutorials. Het idee speelde al langer in mijn hoofd maar nu andere mensen ook meer tijd hebben, krijg ik de nodige hulp bij de montage. Op die manier hou ik de techniek in de vingers en langs de andere kant blijf ik zo ook op de radar.''Als make-upartieste heb ik een hele touchy job: ik zit letterlijk aan mensen hun gezicht. Ik vrees dat mensen na deze crisis misschien wat bang gaan zijn om zich te laten maquilleren. Of wat als er nog eens in de budgetten van make-upartiesten wordt gesnoeid? Zoveel vragen, maar ik probeer positief te blijven en kan niet wachten op de dag dat ik terug aan de slag kan.''Om mijn inkomensverlies wat te compenseren probeer ik nu extra zuinig te leven. Ik moet wel, want dat is het enige wat ik kan doen. Ik krijg wel een premie maar die stelt niets voor. Gelukkig had ik wat spaarcentjes opzij staan waar ik twee maanden mee kan overbruggen. In het gewone leven ben ik iemand die heel erg graag shopt en cadeaus koopt om mezelf of anderen te verwennen, maar nu durf ik niet eens meer restjes eten weggooien. En elke dag prijs ik me gelukkig dat ik niet in Amerika woon, het land waar je je blauw betaalt als je ziek wordt. Dat is voor mij the silver lining aan deze situatie.' Nederlands fotojournalist Sander De Wilde werkt voor verschillende internationale media. In coronatijden fotografeert hij mensen in isolatie vanop hun balkon en etaleert hij zijn online skills.Sander: 'Als freelance fotojournalist ging ik voor de quarantainemaatregelen naar elke persconferentie, maar iedere dag werd het moeilijker om binnen te geraken. Op het moment dat de strenge maatregelen van kracht gingen, kon ik mijn beroep helemaal niet meer uitoefenen. Gelukkig mag ik wel nog de straat op als fotograaf, anders zou ik echt depressief worden. Na een tijdje nadenken, besefte ik dat ik de lockdown ook op een originele manier kan vastleggen. Daarom maak ik nu quarantaineportretten: ik fotografeer mensen die geïsoleerd zitten op hun balkon. Hopelijk leidt het resultaat tot een leuke serie die ik kan verkopen. En het begint al goed, ik heb via mijn website toch al een paar aanvragen binnengekregen.''Naast het maken van series geef ik in niet-coronatijden ook les in fotografie. Het spreekt voor zich dat die lessen nu helemaal lam liggen. Wat ik wel kan doen, zijn cursussen ontwerpen en aanbieden. Dat wil ik doen via Picsmentor, een platform waarop de sessies tegen betaling worden aangeboden. Ik ga een vijfdaagse cursus geven voor gevorderden, handig voor mensen die telewerken. Zij kunnen simpelweg op hun vrij moment even inloggen om wat bij te leren en daarna kunnen we in kleine groepjes via Zoom de opdrachten bespreken.' 'Normaal gezien zou ik binnenkort ook workshops geven aan kinderen, maar ook die kunnen dus vanzelfsprekend niet doorgaan. Het plan is om online wat gratis lessen te geven, zodat ook zij lekker van thuis uit kunnen bezig zijn met fotografie. Ik ga enkele filmpjes opnemen waar ze dan op kunnen reageren. Als er interactie is, dan kan ik hen ook challenges geven, zodat ze zelf ook vooruitgang zien. Het wordt wel nog even zoeken, want het is allemaal nieuw voor mij.' '