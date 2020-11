We staan zelden stil bij de invloed van onze daden op toekomstige generaties. Redacteur Elke Lahousse traint daarom tijdens de lockdown haar langetermijndenken.

1. Spelen

Zes bachelorstudenten van de Hogeschool Vives ontwikkelden een toolbox, project Foresight, met denkoefeningen en opdrachten voor jongeren van het secundair onderwijs. Ideaal lesmateriaal voor leerkrachten, of om als gezin mee aan de slag te gaan. Aan de hand van spelletjes leren jongeren in andermans schoenen te staan en de impact in te schatten van hun huidige levensstijl op de kinderen van morgen. Te downloaden op projectforesight.be In The Good Ancestor vraagt filosoof Roman Krznaric zich af hoe we betere voorouders kunnen worden. 'Activisten zeggen voortdurend dat crisissen als de klimaatopwarming niet opgelost raken met ons kortetermijnbrein,' schrijft hij, 'maar niemand legt uit hoe langetermijndenken precies werkt en welke stappen we moeten zetten om het de norm te maken.' Krznaric besloot zich dan maar zelf in het onderwerp te verdiepen en schreef er een indrukwekkend boek over. De goede voorouder (22,90 euro) verschijnt binnenkort in het Nederlands. In de Engelstalige podcast Futures vertellen wetenschappers, artiesten en filosofen over mogelijke toekomstscenario's. Onder de gasten onder meer Nederlands historicus Rutger Bregman, die vertelt hoe verhalen en ideeën onze toekomst vormen, en journaliste Jenny Kleeman over de technologische ontwikkelingen die op ons afkomen op het vlak van eten, seks, geboortes en de dood.futurespodcast.net