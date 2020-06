Een cateringbedrijf in Merelbeke experimenteert met recepten om zowat 3.500 ton komkommers van de afvalhoop te redden.

Door de sluiting van restaurants en evenementen is in mei wellicht 40 procent van de komkommers niet verkocht. Onderzoekers van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) hebben een methode ontwikkeld waarmee het saprendement van de groente erg hoog ligt en waarmee ze kunnen voorkomen dat het overschot aan groenten op de afvalhoop belandt.

Komkommers kan je in tijden van overproductie vrijwel zuurstofloos persen. Het daarna geconcentreerde sap heeft volgens ILVO-voedingsonderzoekers potentieel als gezonde, frisse smaakbrenger in commerciële zomerdrankjes. De techniek is interessant omdat komkommer erg voedzaam is, al bestaat het voor 95 procent uit water. De caloriewaarde is laag maar de groente heeft een hoge voedingswaarde door de aanwezige vezels, vitaminen, antioxidanten en mineralen.

Het proces is erop gericht om de voedingswaarde en smaak van komkommer maximaal te behouden en te stabiliseren, en tegelijk het volume te reduceren. Na versnijding en vermaling tot puree probeerden de onderzoekers het sap en de vaste vezel te scheiden met een innovatieve spiraalfilterpers. Het sap en de pulp worden hierin onder vacuümomstandigheden gewonnen. Zuurstof komt tijdens de persing amper in aanraking met het product, waardoor oxidatie (of afbraak) van antioxidanten maximaal werd vermeden, en waardoor ook het saprendement verhoogt.

Cateringbedrijf Atelier M gaat aan de slag met het uitgeteste verwerkingsproces en stelt drankjes samen om op de markt te brengen. (Belga)

Door de sluiting van restaurants en evenementen is in mei wellicht 40 procent van de komkommers niet verkocht. Onderzoekers van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) hebben een methode ontwikkeld waarmee het saprendement van de groente erg hoog ligt en waarmee ze kunnen voorkomen dat het overschot aan groenten op de afvalhoop belandt.Komkommers kan je in tijden van overproductie vrijwel zuurstofloos persen. Het daarna geconcentreerde sap heeft volgens ILVO-voedingsonderzoekers potentieel als gezonde, frisse smaakbrenger in commerciële zomerdrankjes. De techniek is interessant omdat komkommer erg voedzaam is, al bestaat het voor 95 procent uit water. De caloriewaarde is laag maar de groente heeft een hoge voedingswaarde door de aanwezige vezels, vitaminen, antioxidanten en mineralen. Het proces is erop gericht om de voedingswaarde en smaak van komkommer maximaal te behouden en te stabiliseren, en tegelijk het volume te reduceren. Na versnijding en vermaling tot puree probeerden de onderzoekers het sap en de vaste vezel te scheiden met een innovatieve spiraalfilterpers. Het sap en de pulp worden hierin onder vacuümomstandigheden gewonnen. Zuurstof komt tijdens de persing amper in aanraking met het product, waardoor oxidatie (of afbraak) van antioxidanten maximaal werd vermeden, en waardoor ook het saprendement verhoogt. Cateringbedrijf Atelier M gaat aan de slag met het uitgeteste verwerkingsproces en stelt drankjes samen om op de markt te brengen. (Belga)