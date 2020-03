De culinaire vereniging Prosper Montagné heeft tijdens de elfde editie van de verkiezing Sommelier van het Jaar Tom Ieven gelauwerd. Communicatiespecialist Alice Bown werd 'Wine Lady of the Year'.

Belgen zijn dol op de selectie die sommelier Tom Ieven maakt in het Hof van Cleve, zoveel is duidelijk. Het brede publiek stemde hem naar de finale, die uitgestreden moest worden tussen de drie sommeliers met het meest aantal stemmen. Ievens kennis op gebied van foodpairing, wijn en glas bleek de grootste.

Chef Peter Goossens haalde Ieven nog maar iets langer geleden dan een jaar aan boord van zijn driesterrenzaak Hof van Cleve, maar de jonge sommelier liet zich in die tijdspanne wel al opvallen. Dat wordt nu bekroond met een titel waar Tom Ieven 'erg vereerd' mee is. Ook daarvoor liep hij al in de schijnwerpers: toen hij nog aan de slag was in het Antwerpse restaurant 't Zilte werd hij door de gilde van Belgische sommeliers verkozen tot 'Best Sommelier of Belgium 2018-2019'. Het is al de derde keer dat Hof van Cleve de Sommelier van het Jaar levert, want in 2010 en 2016 sleepten ook Pieter Verheyden en Mathieu Vanneste de prestigieuze titel al in de wacht.

Omdat de Club Prosper Montagné 'het belang van de vrouw in de wijnwereld van vandaag' erkent, richt de organisatie ook de aparte verkiezing 'Wine Lady of the Year' in. De prijs bekroonde in het verleden gereputeerde Belgische wijnspecialisten zoals Vicky Corbeels, Virginie Saverys, Sybille Troubleyn en Kristel Balcaen en Simonne Wellekens. Dit jaar ging de eer echter naar een communicatiespecialist, Alice Bown. 'Ik zal zeker niet beweren dat mijn wijnkennis die van mijn prestigieuze voorgangsters evenaart,' klinkt het, 'wel dat ik gedreven word door dezelfde passie.' Bown kondigde aan haar prijs met plezier te delen met haar twaalfkoppig team.

