De Stad Gent heeft beslist om het aanbod van de helft van de vergunde eetstanden vegetarisch te maken. Dat nieuws gaat niet bij iedereen even vlot binnen. 'Hoe gaan we ooit de klimaatopwarming terugdringen als mensen al op hun achterste poten gaan staan door een - sidder en beef - iets groter vegetarisch aanbod?', schrijft journalist Lotte Philipsen.

Wie dacht dat Belgen minder emotioneel reageren op wat er op hun bord ligt dan Italianen moet op Twitter eens kijken onder de hashtag #GentseFeesten. Moord en brand wordt er geschreeuwd omdat de Stad Gent beslist heeft om de helft van de vergunde eetstanden te laten inrichten met een vegetarisch aanbod. Zo willen ze de CO2-uitstoot van de Feesten verder drukken. De al bestaande korting voor kandidaat-uitbaters die werken met 100 procent biologische producten blijft gelden en vanaf deze editie wordt er ook een korting toegekend aan uitbaters die minstens 50 procent producten met fairtrade label verwerken. De Stad zet zo extra stappen in het verduurzamen van de Gentse Feesten. Nudging heet dat: mensen positieve stimuli geven om hun gedrag aan te passen.

Nee, meer veggie opties tijdens de Gentse Feesten sluiten een spitburger als avondsnack niet uit.

Hold my beer, klinkt het onder de criticasters. 'Groene indoctrinatie en regelneverij', 'wat gaan ze nog verbieden?' en 'typische uitwaseming van de woke-politie' lezen we op verschillende sociale media. Ze zien hun geliefde spitburgers (broodje met hesp, nvdr.) en 'botram mee uuflakke' (boterham met kop, nvdr.) door hun neus geboord worden. Wat is het volgende? Irish Coffee vervangen door vruchtensap? Wie raakt aan culinair erfgoed, raakt aan identiteit. Alsof het eten van een vegetarische schotel ook je stemgedrag aantast en testosteronniveau doet dalen.

Over wat gaat het eigenlijk? De Stad Gent beheert de eetstanden die op het openbaar domein staan, buiten de feestenkernen. De kandidaat-uitbaters moeten - zoals altijd - aan enkele voorwaarden voldoen. Nieuw vanaf deze editie is dus de eis dat minstens de helft van de eetstanden een volledig vegetarisch aanbod hebben. Wat alle andere horecazaken in de feestzone aanbieden, staat daar volledig los van. Bovendien belooft de Stad Gent dat ze zullen toezien op een goede spreiding van de eetstanden. 'Zo zal er op elk moment een voldoende groot aanbod aan vlees, vegetarisch of veganistisch eten binnen handbereik zijn,' klinkt het. Verplaats je dus naar de stand die jouw voorkeur uitdraagt of probeer eens een nieuwe snack. Zoals ze in Gent zeggen: 'nie neute, nie pleuje.' Er is vooralsnog niemand doodgevallen van falafel.

We stevenen af op een klimaatramp, maar het recht op een broodje vlees om de twee meter is blijkbaar belangrijker.

We stevenen af op een klimaatramp, maar het recht op een broodje vlees om de twee meter is blijkbaar belangrijker. Genoteerd. De mensen die nu allergisch blijken voor 'duurzaamheid' en 'vegetarisch' hebben hopelijk geen nageslacht op de wereld gezet? Veel zal er voor hun dierbare kroost immers niet overblijven van de planeet als iets minder vlees eten al een gigantische horde is. Vind je dit een emotionele en hysterische reactie? Herlees je eigen respons op de veggie eetstandjes nog eens en kom me daarna de les spellen.

Zullen we vooral blij zijn dat de Gentse Feesten eindelijk opnieuw kunnen doorgaan na de coronapandemie en dat de Belgische burgers niet hoeven te vluchten voor een op hol geslagen despoot?

Tot op de Vlasmarkt, met of zonder veggieburger in de hand: die keuze mag je écht helemaal zelf maken.

