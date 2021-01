Het faire chocolademerk Tony's Chocolonely lanceerde vier nieuwe repen die wel erg doen denken aan grote snoepmerken die het minder nauw nemen met moderne slavernij en kinderarbeid. Met de actie wil het Nederlandse chocolademerk zoetekauwen aanzetten onderdeel te worden van de 'Sweet Solution'.

Slavernij en kinderarbeid zijn in de productie van cacao helaas niets nieuw. In 2001 al ondertekenden de grootste chocoladebedrijven dan ook het Harkin-Engel Protocol, waarin ze beloofden een einde te maken aan illegale kinderarbeid en slavernij in de cacaoketen. De bedrijven lanceerden tal van initiatieven en duurzaamheidsplannen.

Twintig jaar later is er echter amper iets veranderd, zo concludeert het Amerikaanse NORC-rapport. Dat onderzoek toonde aan dat mensenrechten nog steeds op grote schaal geschonden worden in chocoladelanden Ghana en Ivoorkust. Vandaag de dag werken er nog steeds 1,56 miljoen kinderen op cacaoplantages in West-Afrika en zijn er naar schatting minstens 30.000 mensen slachtoffer van moderne slavernij.

Onderdeel van het probleem, onderdeel van de oplossing

'Die cijfers tonen aan dat vrijblijvende initiatieven van producenten niet voldoende zijn', staat nu te lezen in het persbericht van Tony's Chocolonely rond de speciale repen. 'Met deze repen willen we niet met de vinger wijzen, we roepen de hele chocolade-industrie, inclusief alle merken, op om hun verantwoordelijkheid te nemen en samen alle chocolade 100% slaafvrij te maken. We zijn allemaal onderdeel van het probleem en kunnen allemaal onderdeel zijn van de Sweet Solution.'

De repen zijn een duidelijke verwijzing naar 's werelds meest iconische chocolademerken, maar toch zijn ze heel anders. Niet alleen de smaken zijn onmiskenbaar Tony's Chocolonely, ook de manier waarop de repen werden geproduceerd. Alle cacaobonen zijn 100% traceerbaar, boeren ontvangen een hogere prijs voor hun bonen, er wordt geïnvesteerd in kwaliteit en productiviteit, boeren en coöperaties worden geholpen met professionalisering en er worden langetermijnrelaties met hen aangegaan.

Die principes ontwikkelde het Nederlandse chocoladebedrijf om de cacao-industrie eerlijker te maken en armoede aan te pakken, 'want dat is de grondoorzaak van illegale kinderarbeid en moderne slavernij', aldus Head of Impact Paul Schoenmakers. 'Maar het is niet genoeg als alleen wij deze principes gebruiken. Daarom hebben we Tony's Open Chain opgezet, een open source platform, dat beschikbaar is voor alle chocolademakers, zodat zij hetzelfde kunnen doen en we samen alle chocolade 100% slaafvrij kunnen maken.'

Petitie

De Verenigde Naties riep 2021 uit tot Internationale Jaar van de Afschaffing van de Kinderarbeid. Tony's Chocolonely ziet de tijd dan ook rijper dan ooit voor Europese wetgeving die de moderne slavernij moet bannen. Het bedrijf roept consumenten op om onderdeel te worden van de Sweet Solution en vraagt overheden om in actie te komen. Daartoe lanceerde het een petitie, die ondertekend via tonyschocolonely.com/petition ondertekend kan worden.

De Tony's Sweet Solution-repen zijn vanaf 28 januari verkrijgbaar bij Delhaize en in de webshop. Ze dienen enkel om bewustzijn te creëren rondom het probleem en iedereen in de chocolade-industrie te inspireren om actie te ondernemen. De opbrengsten van de repen gaan naar 100WEEKS, een stichting die vrouwen in Afrika ondersteunt om uit armoede te geraken door direct geld aan ze over te maken en via financiële training.

