De prijs die cacaoboeren ontvangen, de zogenaamde farmgate price, in Ivoorkust -de grootste cacaoproducent ter wereld- daalt dit oogstseizoen dramatisch van 1788 dollar in 20/21 naar 1457 dollar per ton cacao in 21/22.

De daling van 18,5% zal ertoe leiden dat miljoenen kleine boeren nog verder onder de armoedegrens zullen zakken. Zonder compensatie vanuit de grote chocoladebedrijven zal dit leiden tot een toename in het aantal mensen en kinderen dat illegaal werkt op cacaoplantages.

Tony's Chocolonely betaalt een extra premie om het inkomenstekort te overbruggen en zo de boeren te compenseren. Op deze manier ontvangen de boeren waar Tony's mee werkt steeds de referentieprijs voor een leefbaar inkomen. Tony's Chocolonely roept ook andere chocoladebedrijven op hun voorbeeld te volgen, om zo moderne slavernij en illegale kinderarbeid in de chocolade-industrie tegen te gaan.

Lagere cacaoprijs is stap in verkeerde richting

Bij Tony's Chocolonely ontvangen boeren altijd de Living Income Reference Price. Deze ligt voor boeren in Ivoorkust op $2200 per ton cacao. Omdat de cacaoprijs veel te laag is, betaalt Tony's zijn boeren al jaren een extra premie uit bovenop de cacaoprijs: de Tony's-premie. Voor het komend oogstseizoen zal de Tony's premie stijgen van 462 dollar (26% meer dan farmgate price) tot 793 dollar (54% meer dan de farmgate price) per ton cacao om ervoor te zorgen dat de boeren in Ivoorkust niet worden getroffen door deze aanzienlijke prijsdaling. Deze extra premie is extreem belangrijk. Onderzoek van de International Labour Organisation (ILO) laat zien dat armoede zorgt voor een forse toename van kinderarbeid. Geen chocoladebedrijf zou volgens Tony's Chocolonely mogen profiteren van de huidige lagere cacaoprijs. Albert Heijn's Delicata, ALDI en JOKOLADE, volgen alvast het voorbeeld. Deze bedrijven zijn al aangesloten bij Tony's Open Chain en produceren volgens de Tony's-methode. Ook zij zullen nu de lagere cacaoprijs compenseren zodat hun boeren de Living Income Reference Price blijven ontvangen.

Waarom zakt de cacaoprijs?

De regeringen van Ghana en Ivoorkust hebben in het oogstseizoen van 20/21 een hogere cacaoprijs ingesteld door de Living Income Differential (LID) te introduceren. Enkele grote chocoladebedrijven hebben publiekelijk positief gereageerd op de Living Income Differential, maar in de praktijk minder cacao uit deze regio's gekocht en de algemene cacaoprijs omlaag gedrukt. Dit heeft ertoe geleid dat de prijs voor de main crop met 18,5% is gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Er was een historische kans om armoede verder tegen te gaan en de prijs verder te verhogen. Boeren kregen het afgelopen jaar $400 extra per ton cacao. In plaats daarvan hebben chocolade-bedrijven besloten om hun inkoop deels te verplaatsen en onderhandeld voor een prijsverlaging voor cacao.

Naar aanleiding daarvan voelden de regeringen van Ghana en Ivoorkust zich gedwongen om de te lage farmgate-prijs, nog verder te verlagen. Grote chocoladebedrijven zullen met deze prijsdaling meer winst opstrijken en cacaoboeren zijn wederom de dupe. Wanneer grote chocoladebedrijven de referentieprijs voor een leefbaar inkomen zouden betalen voor alle cacao die zij in West-Afrika kopen, zou dat naar schatting 1 miljard euro kosten. Dat is slechts 0,7% van de wereldwijde chocolade-inkomsten. In plaats daarvan zullen zij nu 18,5% minder betalen, terwijl een 50% hogere prijs nodig is om de boeren in staat te stellen een leefbaar inkomen te verdienen.

Armoede belangrijkste oorzaak misstanden

Ghana en Ivoorkust produceren samen meer dan 60% van alle cacao wereldwijd. Het laatste NORC rapport (oktober 2020) laat zien dat er voor de productie van al die cacao 1,56 miljoen kinderen illegaal werken op cacaoplantages. De Global Slavery Survey van 2018 toont aan dat er ook nog eens minimaal 30.000 slachtoffers van moderne slavernij in de cacaoketen werkzaam zijn. Aangezien armoede als belangrijkste oorzaak van deze misstanden wordt gezien, is de verwachting dat dit alleen maar toeneemt.

