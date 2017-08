Vlaanderen investeert 10 miljoen euro in zes unieke toeristische attracties

"Ik investeer gericht om Vlaanderen als toeristische bestemming naar een hoger niveau te tillen", zegt Weyts. "We gaan bezoekers uit de hele wereld verleiden met speciale belevenissen. Deze attracties móet je gezien hebben".

Er werd bewust gekozen voor grotere projecten omdat die een hefboom kunnen vormen voor het toerisme in de bredere regio en 'Vlaanderen' als merk kunnen versterken. "We mikken hoog", zegt minister Weyts. "We hebben unieke projecten gezocht én gevonden. Buitenlandse bezoekers zullen Vlaanderen zo echt kunnen ervaren. En ook de Vlamingen zelf zullen achterover vallen van het niveau van wat we te bieden hebben".

De zes attracties die het geld krijgen zijn be-MINE PIT in Beringen, het Zoniënwoud in Hoeilaart, de Gruuthusesite in Brugge, de WOW de Wondervolle Wintertuin in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, The Homeland of Cycling in Oost-Vlaanderen en Sacred Books / Secret Libraries in Brugge.

De C-MINE krijgt het grootste bedrag: 3,5 miljoen euro om de bezoekers onder te dompelen in de mijnwerkerswereld van het verleden. Er komen drie avontuurlijke mijnwerkerspaden, een 'highline' op 7,5 meter hoogte, het ophaalgebouw wordt ingericht als een onthaal- en bezoekerscentrum en verschillende monumentale gebouwen, die normaal gezien niet betreden mogen worden, krijgen een nieuwe invulling.

Bijna drie miljoen gaat naar het Zoniënwoud, onlangs erkend als UNESCO-werelderfgoed. De site Groenendaal wordt de toegangspoort tot het Zoniënwoud, met onder meer twee uitkijkpunten, een boomtoppenpad en een belevingspad.

De Brugse Gruuthusesite mag ruim een miljoen euro investeren in de verdere ontwikkeling. Het Gruuthusemuseum wordt uitgebouwd als Bourgondisch stadspaleis met een niet te missen topcollectie. De gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwekerk krijgt een vernieuwd bezoekersparcours en er komt een gloednieuw onthaalpaviljoen. De vernieuwde site moet openen in het najaar van 2018.

Ook de Wintertuin in het Ursulinenklooster in Mechelen krijgt meer dan een miljoen euro om uit te groeien tot een laagdrempelige, permanent te bezoeken, spraakmakende toeristische attractie.

400.000 euro gaat naar het project "The Homeland of Cycling" om een hoogstaand netwerk voor sportieve wielertoeristen te realiseren. In totaal gaat het om 750 kilometer die fietstoersten alle comfort bieden.

Ruim 300.000 euro ten slotte gaat naar het project "Sacred Books/Secret Libraries" in Brugge. Dit geld wordt gebruikt om het Engels Klooster aan de Carmerstraat en het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten in de Ezelstraat in Brugge met onthaalruimte, sanitair en opgefriste ruimtes klaar te maken voor de komst van toeristen. De unieke boekencollecties van de kloosters - met eeuwenoude boeken, kronieken, handschriften, manuscripten, soms met prachtige miniaturen - kunnen daarmee uitgroeien tot een nieuwe toeristische troef.

Een overzicht van de projecten is terug te vinden op de website van Toerisme Vlaanderen.