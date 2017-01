'Kinderen worden dikker doordat ouders hen te dik vinden'

Als ouders vinden dat hun kind te veel weegt, dan zal dat kind meer neigen naar overgewicht dan een kind met ouders die het gewicht van hun kind normaal vinden. Psychologen dachten lang net het tegenovergestelde. Om het overgewicht bij kinderen aan te pakken, is het belangrijk dat ouders het probleem onderkennen, was de logische redenering.

Stigma

Maar nu blijkt dat deze houding van de ouders het probleem net groter kan maken, zeggen onderzoekers in het Amerikaanse vakblad Psychological Science. Als je ouders vinden dat je te veel weegt, dan heb je een eerder negatieve kijk op je lichaam, wat in de loop der jaren tot overgewicht kan leiden.

Delen De houding van de ouders kan het probleem van overgewicht bij kinderen net groter maken.

"We stellen dat het stigma een kind met overgewicht te zijn kan verklaren waarom kinderen die volgens hun ouders te veel wegen, de neiging hebben meer in gewicht toe te nemen tijdens hun ontwikkeling", zeggen Eric Robinson (Universiteit van Liverpool) en Angelina Sutin (Florida State University).

Robinson en Sutin baseren hun stelling op twee studies, een bij 2800 Australische gezinnen en een bij 5800 Ierse gezinnen.

Studie over tien jaar

De Australische studie woog en mat kinderen op hun vier of vijf jaar en vroeg de ouders hoe ze het gewicht van hun kind zouden omschrijven. Toen de kinderen twaalf of dertien waren, kwamen de onderzoekers opnieuw langs.

De kinderen moesten toen op foto's van lichamen van een verschillende omvang aanduiden welk lichaam het best met hun eigen lichaam overeenkwam. Ze moesten ook aangeven of ze in de laatste twaalf maand hadden proberen af te vallen. Op hun veertiende of vijftiende kwamen de onderzoekers een laatste keer langs.

Perceptie van de ouders

Over die periode van tien jaar waren de kinderen die volgens hun ouders overgewicht hadden, duidelijk sneller in gewicht toegenomen dan de andere kinderen. Robinson en Sutin zien geen andere verklaring dan dat de perceptie van de ouders hier een belangrijke rol speelde.

Delen Opvallend genoeg hing het uiteindelijke gewicht van het kind vooral af van de kijk van de ouders op dat gewicht.

Opvallend genoeg hing het uiteindelijke gewicht van het kind niet af van hoeveel het kind op zijn vier of vijf jaar echt woog, wel van de kijk van de ouders op dat gewicht.

In de Ierse studie zagen Robinson en Sutin een gelijkaardig patroon.

(IPS)