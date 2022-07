Zomerhoofd

Knokse beautyadressen om zon, zee en vakantieluiheid te overleven.

Eerste hulp

Café Beauté van Caroline Rigo begon in Hasselt als een kruising van een beautyshop en een schoonheidssalon. Aan zee ligt de focus op snelle behandelingen als quick facials en urgente zorgen voor onder meer nagels en wenkbrauwen.

Dumortierlaan 6, cafebeaute.be

Nieuw haar

Yves Vanhullebus opende zijn kapsalon Zoute Avenue in 2014. Je kunt bij het Leading Salon of the World terecht voor een trendy kapsel, maar ook voor behandelingen en producten van Aveda.

Dumortierlaan 103, zouteavenue.be

Met z’n twee

Sisley Paris inspireert zich voor zijn gepersonaliseerde behandelingen in hotel La Réserve op massagerituelen uit de hele wereld en aromatherapie. Ook duobehandelingen zijn mogelijk.

Elizabetlaan 160, la-reserve.be/wellness