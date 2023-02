Zo houd je Tournée Minérale vol: je krijgt meer waar voor je geld

Februari is Tournée Minerale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 20: je krijgt meer waar voor je geld.

In de Britse krant The Guardian verscheen begin deze maand een artikel van de hand van Sam Delaney, die in 2015 besloot om niet meer te drinken. “Ik dacht dat het mijn gezondheid, mijn carrière eb mijn huwelijk zou verbeteren.” Dat deed het ook. Maar Sam was bang dat het leven ook saaier zou worden. “We zijn het zo gewoon om goed nieuws te vieren met een glas, dat ik dat in het begin moeilijk vond. Toen ik een nieuwe job vond, kon ik niets bedenken om mijn geluk te vieren. Dus ging ik maar een ijsje eten.” Hij besloot om het geld dat hij uitspaarde door niet te drinken, uit te geven aan lekkere etentjes en weekendjes weg, hij huurde zelfs een personal trainer in. Maar ene van zijn opvallendste conclusies is dat niet drinken hem meer waar voor zijn geld geeft. “Ik hou van live muziek, maar stond vroeger de helft van de tijd aan te schuiven aan de bar of het toilet. Ik miste hoogtepunten omdat ik te dronken was om ze op prijs te stellen. Van Glastonbury 2008, toen Jay Z en Amy WInehouse headliners waren, herinner ik me niets na Joan Armatrading, ergens in de namiddag. Vandaag ga ik naar meer concerten dan ooit, ik geniet van de hele performance en absorbeer elk detail en dans zelfs, nu zonder mijn evenwicht te verliezen.”

Alcohol verknoeide volgens Delaney ook dingen die doodgewoon vanzelf al fijn zijn. “Kerstmis vond ik als kind geweldig. Het eten, de cadeautjes, de films waar we naar keken. Toen iknof dronk, genoot ik er veel minder van, omdat ik al champagne dronk bij het ontbijt en dronken was tegen de middag. Zonde van die fijne feestdag eigenlijk.” Tijd doorbrengen lmet d emensen die je graag hebt is volgens Delaney sowieso leuker als je nuchter bent. “Iets als Vakentijn is echt leuker als je niet beneveld bent omwille van te veel roze champagne. En eerlijk gezegd, nuchtere seks is veel beter dan de dronken versie, omdat je doodgewon meer voelt en je zintuigen scherper zijn.”

Delaney heeft vooral zijn idee van wat plezierig is veranderd. “Als iets alleen maar fijn is als je ene beetje typsy bent, is het waarschijnlijk doodgewoon niet fijn. Ik heb ontdekt dat vrijgezellenweekends in Praag, paardenrennen en een bezoek aan een Winter Wonderland echt niet plezierig zijn.”