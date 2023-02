Zo houd je Tournée Minérale vol: Beloon jezelf

Februari is Tournée Minerale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 7: Self-schouderklopje

Iets wat we lekker en gezellig vinden weglaten, dat geeft uiteraard een gevoel van gemis. Gelukkig kan het helpen om jezelf op een andere manier te verwennen. En zoals elk opvoedboek je in niet mis te verstane woorden vertelt: positief gedrag ondersteunen en belonen wekt beter dan slecht gedrag straffen. Beloon jezelf dus, stelt Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minerale. “Als we naar de deelnemers van de afgelopen jaren kijken, dan zien we dat mensen dat op heel verschillende manieren doen. Sommige deelnemers zoeken lekkere non-alcoholische drankjes die ze anders niet zouden in huis halen, of maken zelf dingen die ze lekker vinden. Mensen steken elke dag dat het lukt iets in een spaarpot en kopen zich op het einde van de maand iets moois. Er zijn mensen die zichzelf belonen met iets als een saunabezoek, die gaan wandelen of een dag-uitstapje maken. Of die het nog zotter zien en die in deze maand dingen gaan doen die ze al lang wilden doen, maar die er nog nooit van gekomen waren.”

Hilde (38) wilde aan TM deelnemen nadat ze voor een budgetoefening moest opschrijven wat ze elke maand uitgeeft. “Er bleek per maand een stevige hap euro’s naar alcohol te gaan, en dat bedrag kwam min of meer overeen met een mooie lamp waar ik al een tijdje mijn oog op had. Dus heb ik vorig jaar een maand niet gedronken en mezelf op het einde van de maand die lamp cadeau gedaan.” Rik (34) hield het bij drank-gerelateerde beloningen. “Ik vind dat alcoholvrije spirits best veel kosten, maar liet me in februari vorig jaar op dat vlak een beetje gaan, want zo moest ik mijn heerlijke apero-momenten niet missen. We hebben zelfs een soort proeverij georganiseerd met een drietal koppels, waarvan maar de helft aan Tournée Minerale meedeed. Het werd een even heerlijke avond met alcoholvrije gin-tonics. Minstens even leuk en misschien zelfs fijner als met echte gin, vond ik.”

Een welgemikte beloning nu en dan, of zelfs en beloningsstrategie, kan er voor zorgen dat je Tournée Minerale niet meer ziet als een ‘maand waarin je iets moet opgeven’, maar wel als een maand waarin je leuke dingen doet, nieuwe drankjes ontdekt of wet geld bespaart voor iets wat je al lang wilt.