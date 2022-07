Zicht op sport

Prestigieuze sportevenementen voor wie zich niet moe wil maken.

13 augustus

Op het sportstrand ter hoogte van de Zeedijk 195 in Heist kun je gratis de finales van het Vlaams kampioenschap beachvolley meepikken. Een veertigtal vrouwen- en mannenploegen bekampen er elkaar op verschillende terreinen.

18 tot 21 augustus

’s Werelds beste padelspelers verzamelen voor het twee jaar op rij in Knokke-Heist, maar dan met een nieuwe formule. Hoogtepunten van het Padel Summer Gala zijn onder meer de ontknoping van het Belgisch Kampioenschap Padel op donderdag en een ‘battle of the sexes’ op vrijdag. royalzoutetennisclub.be

20 tot 26 augustus

Fans van zeilwedstrijden verplaatsen zich richting Oostende voor de manches van de iconische Dragon Gold Cup. Het onofficiële wereldkampioenschap in de meest koninklijke der zeilklassen verwacht 120 draakjachten uit meer dan dertig landen. goldcup2022. com