Vuitton aan zee

Vuittonista’s kijken elk jaar reikhalzend uit naar de snel uitverkochte limited edition waarmee het luxehuis Knokke-Heist bedenkt. Deze keer heeft de Onthego-totebag (2700 euro) een ultra-maritieme look: op de voor- en achterzijde is de witte jacquardstof ton sur ton versierd met het iconische monogram-motief; het huislogo, de leren handvatten en het motief op de zijkanten zijn in het blauw uitgevoerd. Enkel verkrijgbaar in de Knokse boetiek van het merk, dat met een aparte ‘pop-in’ voor zijn Spring in the city-collectie ook andere zomerse benodigdheden in de schijnwerpers zet.

`Kustlaan 271, louisvuitton.com