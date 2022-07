Uit de doppen

Vijf nieuwe eyecatchers met een verhaal in Knokke-Heist.

1. Streetart

Met klanten als Disney en Pepsi timmert de Brusselse street artist Oli-B internationaal aan de weg, maar hij toont zijn kleur- en vormrijke universum ook in onze contreien. Zo beschilderde hij vorig jaar nog een basketbalveld in Lokeren. In afwachting van de start van een nieuwbouwproject eind dit jaar siert zijn werk de gevel van een pand in Duinbergen.

oli-b.be

2. rustpunt

‘De zee, die grote beeldhouwer’: het beeld van Brussels kunstenaar Jean-Michel Folon (1934-2005) heeft zijn naam niet gestolen. Het bekende bronzen mannetje weerstond meer dan twintig jaar eb en vloed, maar was vorig jaar dringend aan herstelling toe. Het beeld, een van de vele openbare kunstwerken in de gemeente, prijkt sinds kort weer op het strandhoofd ter hoogte van de Parmentierlaan en staat zelfs nog iets verder in zee, wat extra mooie plaatjes oplevert.

3. gigant

De zelfoverschatting en vergankelijkheid van de mens worden treffend in beeld gebracht door Wim Tellier. In de weide tussen de Kalvekeetdijk 258 en het biologische voedselbos van AZ Zeno verscheen dit voorjaar een loodzware canvasafdruk van 105 op 68 meter van een man in een brandwerend pak. Later werd de ogenschijnlijk onkwetsbare held geperforeerd met kleine zonnebloemen, die hem nu steeds meer overwoekeren. Je kunt tot 4 september zelf poolshoogte gaan nemen op een vrij toegankelijke uitkijktoren.

myknokke-heist.be/nl/belevenkunst/closer-wim-tellier

4. weer thuis

Het laatste kunstwerk van Panamarenko (1940-2019) was geen lang leven beschoren. Vier jaar na hun plaatsing in 2011 in het Zegemeer zonken zijn Wuivende Krabben tijdens een storm. Zelfs zijn nabestaanden wisten op een bepaald moment niet waar de opgeviste installatie met metalen bollen en krabben met wuivende scharen zich bevond. De gemeente bewaarde ze al die tijd in een loods van de technische dienst en financierde mee de restauratie, zodat je nu weer vrolijk kunt terugzwaaien.

5. voorproefje

De grote overzichtstentoonstelling van Koen Vanmechelen in cultureel centrum Scharpoord opent pas in oktober, maar de bedenker van het Cosmopolitan Chicken Project (met gekruiste kippenrassen) en het Labiomistapark in Genk dropte alvast dit marmeren ei op poten – een voorproefje van de nieuwe ideeën en onverwachte verbindingen in zijn toekomstgerichte wereld.

koenvanmechelen.be, knokke-heist.be/vrije-tijd/cultuurcentrum-knokke-heist