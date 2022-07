Sander Van De Walle, chef bij restaurant Caillou in Knokke-Heist

Sander Van De Walle mag zich voortaan ook Masterchef noemen. De Orde van de 33 Meesterkoks van België ridderde hem in mei van dit jaar omwille van zijn engagement voor de Belgische gastronomie.

– PINE HOUSE

Pine House, het ontbijtrestaurant van Strandhotel, is subliem. Ik ben een vrij moeilijke eter wat ontbijten betreft, maar het ontbijt daar heeft alles wat je maar kunt verwachten, tot in de puntjes verzorgd.

Strandhotel, Boulevard de Wielingen 49, 4506 JK Cadzand-Bad, strandhotel.eu

– DE ZOETE POLDER

De Zoete Polder heeft allerlei kersenvarianten, om ter zoetst, maar ook pruimensoorten, framboosjes en appeltjes. Ze maken producten zoals confituur, fruitthee, appellikeur en bier. Vorig jaar maakten we een dessert met hun kersen, dit jaar vind je ze in onze koffiegarnituren: het is een streekproduct om trots op te zijn en steevast in ons restaurant te vinden.

Hazegrasstraat 85, zoetepolder.be

– RESTAURANT BLANCO

Interieur, sfeer, bediening: bij Blanco zit alles goed. Mexicaans-mediterrane invloeden zorgen voor atypische, overheerlijke smaken. Als chef zoek je steeds naar nieuwe ideeën en concepten. Dit is conceptueel zo compleet dat het mij plaatsvervangend een gevoel van voldoening geeft. De bunuelo met coquille is een voltreffer.

Keith Haringplein 7, blanco-knokke.be

– WIJNEN PURO

Niels en Charlotte van Wijnen Puro hebben na enkele jaren hun plaats in de markt als wijnverdeler veroverd. Het zijn gedreven mensen, en hun liefde voor het vak resulteert in een uitgebreid assortiment aan wijnen, steeds vergezeld van een goede uitleg.

’t Walletje 106/02, wijnenpuro.be