Net over de grens

SPETTERS

In de pittoreske haven van Breskens met zicht op de monding van de Westerschelde genieten van een maaltijd op hoog niveau: dat klinkt zeker niet vreselijk. Eigenaar en chef Laurent Smallegange nam Spetters op 22-jarige leeftijd over en maakte er in tien jaar tijd een monument van dat sinds enkele jaren mag pronken met een Michelinster. Je kan hier al lunchen vanaf 52 euro, ’s avonds begint het menu bij 70 euro. Verwacht een keuken met veel aandacht voor lokale producten. Voor wie wat minder wil besteden is er naast de sterrenzaak het meer toegankelijke Eb & Food. Op het overdekte terras van Spetters kun je betaalbaarder lunchen of je te goed doen aan fruits de mer terwijl je tussen de bootjes door naar de einder tuurt.

Kaai 5, 4511 RC Breskens, restaurantspetters.nl

HENRIETTE

Omdat niet al wat in Cadzand wordt geserveerd uit het hoofd of handen van die ene chef moet komrn. Omdat de locatie en het interieur alleen al de moeite waard zijn. De site van De Blanke Top kun je moeilijk missen als je langs het strand van Cadzand slentert. In het gerenommeerde hotel zijn er enkele locaties waar je prima kunt tafelen. Le Sommet is het restaurant waar je vooral voor fine dining reserveert. Bij Bar Brasserie Henriette vind je een toegankelijkere sfeer en menu. Voor een cappuccino, een biertje met bitterballen of een glas met een chiquere tapa met ocotopus of soft shell krab kun je vanaf ’s middags aanschuiven. Als de honger dan wel de zin groter blijkt dan verwacht, is er een beknopt restaurantmenu met alleen maar bistroklassiekers.

Boulevard de Wielingen 1, 4506 JH Cadzand, blanketop.com 050 36 07 67, dejonkman.be

ZILT EN ZOUT

Meer dan dertig jaar ervaring in het vak is niet niks. Chef Dimitri Valckx verdiende zijn strepen onder andere bij De Deining in Groede en opende met zijn vrouw Annika Hollebek deze brasserie aan de rand van Het Zwin. Ideaal om na een lange wandeling of stevige fietstocht een frisse pint met enkele barsnacks te nuttigen met zicht op polders en natuur. Voor wie echt wil tafelen is er een best uitgebreid menu met bekende namen en vooral lokale ingrediënten. De Frans-Zeeuwse keuken met veel vis en zeevruchten is hier de standaard.

Kanaalweg 8, 4525 NA Retranchement, ziltenzoutcadzand.nl