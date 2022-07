Nele Ost, creatief directeur van bloemenhuis Daniel Ost

Team Ost creëerde de meest spectaculaire florale decoraties zoals op Tomorrowland en koninklijke huwelijken. In opdracht van de gemeente Knokke-Heist werd ook het Driehoeksplein dit jaar opnieuw in een fleurig jasje gestoken.

– WAF KNOKKE

WAF staat voor Wine Art Food en beveel ik vooral aan voor de fonduegerechten: de heerlijke kaasfondue met truffel is niet te versmaden. Volg de wijnsuggesties van Marie-Hélène De Nollin, want die sluiten perfect aan bij het lekkers op de kaart.

Dumortierlaan 70, waf-knokke.be

– CREMERIE FRANÇOIS

De iconische Cremerie François mag zeker niet ontbreken. Als zaakvoerders beslisten we bijna gelijktijdig om naast een zaak in onze hometown Sint-Niklaas ook een vestiging in Knokke-Heist te openen en dat schept een band. Al hun ijsjes zijn superlekker, maar mijn favoriet is stracciatella.

Dumortierlaan 113, cremerie-francois.com

– LA BOTTEGA

Als het na een drukke dag snel moet gaan, ga ik graag naar La Bottega voor een homemade pizza, een van hun vers bereide pasta’s of een heerlijke tomaat-mozzarella. Ze houden nog een echte Italiaanse siësta van 13 tot 15 uur, al is dat vermoedelijk om de keuken de kans te geven om de namiddagservice voor te bereiden.

Zoutelaan 27

– BISTRO DE LA MER

Bistro de la Mer staat voor no-nonsense Frans-Belgische bistrokeuken. De bediening is altijd vriendelijk, en maître Simon Otte is een echte wijnkenner. Ze hebben een gezellig overdekt terras. Als het seizoen er is, ga ik voor hun specialiteit: de gegratineerde mosselen. Heerlijk!

Oosthoekplein 2, lebistrodelamer.be