Klassiekers met een twist: vijf mocktailrecepten om Tournée Minérale in schoonheid af te ronden

Op zoek naar elegante mocktails met een leuke twist? Met deze vijf recepten uit het boek ‘Mocktails’ van Jassy Davis kan iedereen aan de slag: van geheelonthouder tot cocktailliefhebber die op z’n tijd een drankje zonder alcohol verkiest.

1. MARGARITA VAN KOMKOMMER EN JALAPENO

Deze groene mocktail is een pittige en tegelijkertijd kalmerende variant op een bevroren margarita. Komkommer staat bekend om diens verkoelende eigenschappen. Het samenbrengen met een jalapeño levert een interessante mix op van een verfrissende hydratatie met een spoor van hitte die de lip doet tintelen. Een lepel vocht rechtstreeks uit de pot augurken geschept, voegt een azijnachtig zuurtje toe aan het drankje. Een mengsel van citrusfruitsappen fleurt de smaak op. Een van mijn proefkonijnen probeerde deze Margarita en zei onmiddellijk: ‘Dit zou een heerlijke sorbet zijn’. Als je het leuk vindt om deze Margarita te veranderen in een ijsdessert, verdubbel dan de hoeveelheden maar vervang het water door 150 ml Simpele siroop. Draai de Margarita in een ijsmaker tot een glad ijs en vries het ijs in. Serveer een bolletje sorbet bijvoorbeeld op een zomerse tomatensalade.

(foto zie hoofdbeeld)

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

½ tl zeezoutvlokken

½ tl suiker

snuf cayennepeper

1 partje limoen

200 g komkommer

1 groene jalapeño

75 ml koud water

30 ml vers sinaasappelsap

30 ml vers limoensap

15 ml agavesiroop

8 ml ongezoet vocht van augurken, uit pot

2 krullen van de schil van een biologische limoen ter garnering

BEREIDINGSWIJZE

Schep de zoutvlokken, suiker en cayennepeper op een schoteltje. Wrijf de helft van de rand van twee margaritaglazen of grote wijnglazen in met een partje limoen. Doop de randen in het zout-suikermengsel om ze ermee te bedekken. Zet de glazen in de koelkast. Hak de komkommer grof en doe de stukken in een blender. Maak de jalapeño schoon, hak hem grof (verwijder de zaadlijsten als je minder hitte wilt) en doe hem in de blender. Schenk het water, sinaasappelsap, limoensap, de agavesiroop en het augurkenvocht erbij. Voeg 250 ml gemalen ijs toe. Maal tot een gladde mocktail. Proef en voeg iets meer limoensap of agavesiroop toe als je denkt dat de mocktail het nodig heeft. Schenk de Margarita van komkommer en jalapeño in de margarita- of wijnglazen en serveer de mocktail met een limoenkrul.

2. ESPRESSO & TONIC

Espresso Tonic © ‘Mocktails’ van Jassy Davis

De eerste Kaffe & Tonic verscheen in 2017 op de menukaart van Koppi, een café en koffiebranderij in Helsingborg in Zweden. Espresso & Tonic werd al snel hun bestverkopende ijskoffie en versies van deze drank doken op in cafés in het hele land. Koffie is belangrijk in Zweden – ze consumeren meer dan 8 kg koffie per persoon per jaar – dus een nieuwe manier om cafeïne te scoren veroorzaakt gegarandeerd opschudding. Uiteindelijk werd de Kaffe & Tonic over de hele wereld bekend dankzij Instagram. Een donkere laag van espresso die op een heldere, bruisende laag tonic drijft ziet er te mooi uit om niet te delen. Gebruik indien mogelijk Fever-Tree Mediterranean Tonic Water als je thuis een Espresso & Tonic maakt. Het bevat minder kinine en heeft een meer geurige, kruidige smaak dan gewone tonic. Hierdoor is de tonic licht en helder en past hij goed bij de lichtzurige espresso.

INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON

35 ml espresso, afgekoeld

180 ml tonic, gekoeld

maraschinokers, om erbij te serveren

BEREIDINGSWIJZE

Schenk de espresso, om het mooie tweekleureneffect te krijgen, voorzichtig bij de tonic. De espresso zal langzaam door de tonic naar beneden zakken en je de tijd geven om een Insta-vriendelijke foto te maken voordat je ervan gaat drinken. Maak je espresso (of ren naar een koffietentje en laat hen een espresso voor je zetten) en laat afkoelen. Vul een collinsglas met ijsklontjes en schenk de tonic erbij. Schenk voorzichtig en langzaam de espresso over de achterkant van een barlepel in het glas. Laat een maraschinokers in de Espresso & Tonic glijden en serveer de mocktail.

3. KOUD GEZETTE PO-GRONI

Cold Brew Po-groni © ‘Mocktails’ van Jassy Davis

Stanley Tucci, mooie man, Hollywoodlegende én mixoloog verblijdde in april 2020 het internet door een video van zichzelf te delen waarin hij laat zien hoe een Negroni wordt gemaakt. Tucci schudde zijn Negroni in plaats van hem te roeren met de ijsklontjes en hij serveerde hem in een coupeglas omdat hij vond dat de Negroni op die manier mooi werd opgediend. Wie ben ik om in discussie te gaan met Stanley Tucci? Daarom wordt deze alcoholvrije versie geschud, niet geroerd en wordt hij geserveerd in een goed gekoeld coupeglas. De Po-groni is fruitiger dan zijn alcoholische tegenhanger, heeft een droge afdronk met een vleugje chocolade van de koud gezette koffie. De granaatappelmelasse geeft een bitterzure smaak, terwijl de glycerine het drankje een zachte textuur geeft (je kunt de glycerine weglaten, als je wilt). Een belangrijk ingrediënt is bitter aperitiefsiroop. Zowel Monin als Giffard hebben bittere siropen in hun assortiment die smaken naar Campari maar geen alcohol bevatten. Je vindt de siropen bij koffiespeciaalzaken, bij gespecialiseerde slijterijen en online.

INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON

45 ml koud gezette koffie (cold brew koffie, te vervangen door sterke, afgekoelde filterkoffie)

45 ml Seedlip Grove 42 of een vergelijkbare, alcoholvrije gedestilleerde drank

8 ml vers limoensap

15 ml bitter aperitiefsiroop

8 ml granaatappelmelasse

1 tl glycerine (optioneel)

schijfje sinaasappel, ter garnering

BEREIDINGSWIJZE

Zodra je alle ingrediënten hebt verzameld, rest er nog slechts een ding om te doen: schudden zoals Stanley Tucci dat doet. Vul een coupeglas met ijs en laat hem 5 minuten koelen, of zet het glas 15 tot 30 minuten in de vriezer. Vul een shaker voor de helft met ijs en schenk hier de koud gezette koffie, Seedlip Grove 42 of een andere, alcoholvrije gedestilleerde drank, het limoensap, de bitter aperitiefsiroop, granaatappelmelasse en glycerine (bij gebruik) bij. Sluit de shaker af en schud goed. Schud het ijs uit het coupeglas en zeef de Po-groni erboven. Garneer het glas met een schijfje sinaasappel en serveer de mocktail.

4. Metropolitan Elite

Metropolitan Elite © ‘Mocktails’ van Jassy Davis

Dit frisse en fruitige drankje is geïnspireerd op de favoriete cocktail uit de jaren negentig van de vorige eeuw, de Cosmopolitan, en is een gebalanceerde mix van zoet, friszuur en droog. Het bevat een trio van citrusvruchtensappen – sinaasappel, citroen en limoen – dat wordt geschud met bitterzuur cranberrysap. Ik heb om een te scherpe smaak te voorkomen – en de mocktail wat meer roze te maken – een lepel grenadinesiroop toegevoegd. Grenadine wordt gemaakt van granaatappelsap, dat wordt ingekookt tot een dikke siroop die zoet is maar ook nog steeds een beetje zuur. Voor een individuele portie denk ik dat dit drankje het beste op ijs geschud kan worden, met een beetje glycerine om hem te verdikken. Wil je dit drankje voor een groep mensen maken, vermenigvuldig dan de hoeveelheden maar laat de glycerine weg. Roer de mocktail op ijs en serveer hem on the rocks in old fashioned-glazen (whiskyglazen), met partjes limoen ter garnering.

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

45 ml vers sinaasappelsap

45 ml cranberrysap

15 ml vers limoensap

15 ml vers citroensap

15 ml grenadinesiroop

1 tl glycerine (optioneel) krul van de schil van een biologische sinaasappel, om erbij te serveren

BEREIDINGSWIJZE

Vul een coupeglas met ijs en laat 5 minuten koelen of zet het glas 15 tot 30 minuten in de vriezer. Vul een shaker voor de helft met ijs en schenk hier het sinaasappelsap, cranberrysap, limoensap, citroensap, de grenadinesiroop en glycerine (bij gebruik) bij. Sluit de shaker af en schud ongeveer 30 seconden goed om de mocktail te koelen. Schud het ijs uit het coupeglas en zeef de mocktail erboven. Garneer het glas met de sinaasappelkrul en serveer de mocktail.

5. Perzik-basilicum-smash

De Peach and Basil Smash © ‘Mocktails’ van Jassy Davis

Deze verkoelende alcoholvrije mocktail is vol rook en zonneschijn. De rook is afkomstig van de lapsang souchong-thee. Na het plukken worden de theeblaadjes gedroogd boven een vuur van vurenhout, wat ze de doordringende smaak van haardvuur en sigaren geeft. Het schudden van de lapsang souchong-thee met een verfijnde perzik-basilicumpuree geeft een ronde smaak, brengt de romigere noten van de thee naar voren en voegt een geurige, fruitige zachtheid toe. De mocktail is niet te zoet, ondanks de perzikpuree. De tannines in de thee zorgen hiervoor. Deze Smash is een zeer verfrissende drank.

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

voor de perzikbasilicumpuree

200 g rijpe perziken kokend water, zoveel als nodig om te bedekken

15 g takjes basilicum

2 el suiker

100 ml water

voor de drankjes

2 tl losse lapsang souchong-thee

200 ml kokend water

60 ml vers citroensap

4 tl Honingsiroop

takjes basilicum, ter garnering

BEREIDINGSWIJZE

Leg de perziken in een warmtebestendige kom en giet er zo veel kokend water op dat ze helemaal bedekt zijn. Laat ze 5 minuten staan, giet de perziken af en trek de velletjes eraf – die zouden makkelijk moeten loslaten. Hak de perziken in stukken, verwijder de pit en doe de perziken met het basilicum, de suiker en het water in een kleine pan. Leg een deksel op de pan en breng het water op matig vuur aan de kook. Draai het vuur laag en laat de perziken 3 tot 5 minuten zachtjes koken tot ze zacht zijn en uit elkaar vallen. Laat ze een paar minuten afkoelen. Pureer de perziken, het basilicum en de aanhangende siroop in een blender of met een staafmixer in de pan. Je hebt dan een schenkbare perzik-basilicumpuree. Voeg, als de puree te dik is, een scheut water toe om hem te verdunnen. Roer, als je de perzikpuree tot de volgende dag wilt bewaren, een scheut citroensap erdoor, schenk hem in een bakje en sluit het bakje. Bewaar de puree in de koelkast. Als je een grote cocktailshaker hebt, dan kun je twee Smashes tegelijkertijd maken. Schud in het andere geval iedere mocktail afzonderlijk. Meet voor iedere Perzik-basilicum-smash 50 ml perzik-basilicumpuree af, schenk de puree in een cocktailshaker en voeg 50 ml afgekoelde thee, 15 ml citroensap en 1 tl Honingsiroop toe. Voeg een handvol ijs toe, sluit de shaker af en schud ongeveer 30 seconden goed om te koelen. Vul een old fashioned-glas (whiskyglas) met ijsklontjes, zeef de Perzik-basilicum-smash erboven en steek ter garnering een klein takje basilicum in het glas. Herhaal voorgaande stappen om nog drie Smashes te maken en serveer ze.

‘Mocktails’ door Jassy Davis, uitgeverij Good Cook B.V. €13,50.