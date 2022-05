Kip met yuzu en broccoli

Voor 2 personen.

2 el lichte sojasaus, 2 el mirin, 1 el sesamolie, 2 el yuzusap, 1/2 tl shichimi togarashi, plus wat extra, 500 g kipfilet, 150 g kleefrijst (sushirijst), 150 g broccoli, zout.

Doe de sojasaus in een mengkom en voeg de mirin, sesamolie, het yuzusap en de shichimi togarashi toe. Roer om alles te mengen. Snijd de kipfilet in repen zo dik als vingers en duw ze in de marinade. Zet de kip minstens een paar uur opzij.

Doe de kleefrijst in een pan en schenk er zo veel water bij dat hij flink onderstaat, circa 400 ml. Voeg 1 theelepel zout toe en breng aan de kook. Dek de pan af met een goed sluitend deksel, draai het vuur laag en laat het 10 minuten zachtjes pruttelen. Neem de pan van het vuur en laat de rijst met deksel erop 10 minuten rusten.

Zet een pan water op.

Verhit een ovengrill en bekleed een grillplaat met aluminiumfolie. Leg de gemarineerde kipreepjes in een enkele laag op de folie en zorg dat ze niet te dicht op elkaar liggen. Gril ze 8‑10 minuten. Bedruip ze af en toe met de marinade en keer ze één of twee keer om. De laatste paar minuten mogen ze iets dichter bij de hittebron liggen.

Was, terwijl je de kip grilt en de rijst rust, de broccoli. Snijd hem bij en kook hem 3‑4 minuten in het kokende water tot de stelen net zacht zijn als je er met de punt van een mes in steekt. Laat de broccoli uitlekken en hak hem in stukjes.

Roer de broccoli door de rijst en verdeel dit over twee kommen. Leg de kip, als hij donkerbruin is en sist, op de rijst en bestrooi alles met nog wat shichimi togarashi.