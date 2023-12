In de bergen of boven een wijngaard: 7 spectaculaire spiegelhuisjes

Vakantiehuisje in het midden van de natuur zijn al langer een hit. Nu duiken er steeds meer exemplaren op die zijn uitgerust met een gigantische spiegelwand. Ideaal voor natuurliefhebbers die graag naar buiten turen zonder zelf gezien te worden. Zeven spectaculaire spiegelhuisjes die vragen om gezien te worden.

Aan een meer in Nederland

Voor een ontspannen vakantiegevoel hoef je niet ver te vliegen. Bij Basecamp in IJmuiden, een modern vakantiepark, kun je kiezen uit 33 unieke tiny houses. De blinkvangers van het park zijn de twee panoramische ÖÖD Suites. De huisjes bestaan voor driekwart uit glas en zijn daardoor één met de natuur: je wordt wakker met uitzicht op het Kennemermeer en de duinen en kunt vogels, vossen, konijnen en herten stiekem observeren zonder dat ze het in de smiezen hebben.

Vanaf 164 euro per nacht voor twee personen, basecamp-ijmuiden.nl

© Peter Hermeling

In het midden van de bossen in Noorwegen

Scandinavisch minimalisme en verafgoding van de ruige Noorse natuur gaan hand in hand in het Juvet Landscape Hotel in Valldal. Verscholen tussen de bomen liggen hier zeven hypermoderne kamers die opgaan in het landschap, twee vogelhuisjes in reuzenformaat, een badhuis en een traditionele boerderijschuur waar gasten samenkomen voor het ontbijt en het diner. De kleuren zwart en chocoladebruin domineren, waardoor reflecties in de enorme raampartijen tot een minimum beperkt blijven en het omringende natuurschoon perfect wordt ingelijst.

Vanaf 400 euro per nacht voor twee personen, juvet.com

© Line Klein

In de bergen in Spanje

Je kunt de spiegelende buitenwand als metafoor zien voor de impact die de District Hive Podtel op zijn natuurlijke omgeving heeft: dit staaltje innovatie is praktisch onzichtbaar. Het luxe verblijf in de bergen van de Sierra Nevada, op een uur rijden van Granada, is volledig off-grid. De pod genereert zijn eigen elektriciteit, produceert water en verwerkt afval (alles volledig CO₂-neutraal) en is daarnaast comfortabel en een lust voor het oog. Ook liefhebbers van domotica kunnen hier hun hartje ophalen. De deuren open je via de app, terwijl licht, geluid en temperatuur zich aan je gemoedstoestand aanpassen.

Vanaf 250 euro per nacht voor maximaal vier personen, districthive.com

© Gonzalo Botet

Aan een rivier in Noorwegen

De Noren van WonderInn River, op een uurtje rijden van Oslo, snappen het helemaal. Als je een spiegelend huisje huurt wil je zoveel mogelijk tijd buiten doorbrengen om deze unieke eigenschap te bewonderen. De comfortabele ligstoelen en stomende hottub voor de deur komen dus uitstekend van pas.

Vanaf 300 euro per nacht voor twee personen, wonderinn.no

© rederik Stenmark

Boven een middeleeuwste stad in België

Staar je niet blind op het strak vormgegeven interieur van MurmuresNamur, maar houd je ogen ook open voor het spiegeldueldat buiten wacht. Tussen oude berken en eiken fonkelen de wanden van je spiegelpaleis, terwijl beneden in de vallei hetoppervlak van de Maas zowel de prachtige omgeving als de middeleeuwse citadel van de Waalse hoofdstad Namen weerkaatst.

Vanaf 280 euro per nacht voor twee personen, murmuresnamur.be

© Murmuresnamur

In een safaripark in Zweden

Het Eriksberg Hotel & Natuurreservaat tilt het concept ‘spiegelhuis’ naar een hoger niveau. In hun SynVillan, vrij vertaald als de illusie-villa, ben je volledig omgeven door glas: zowel de muren als het plafond én de vloer zijn (grotendeels) van glas. Doordat het vakantiehuisje op palen staat, kan het zomaar zijn dat je een hert onder de ontbijttafel ziet scharrelen. Deze spiegelhut staat namelijk in een wildpark. Een wandel- of fietssafari langs wisenten, moeflons en wilde zwijnen is de ideale manier om het grootste safaripark van Zweden te verkennen.

Vanaf 400 euro per nacht voor twee personen, eriksberg.se

© GF

Boven een wijngaard in Slovenië

Dat het oog ook wat wil spreekt voor zich in Slovenië, maar ook je andere zintuigen worden verwend in Theodosius Forest Village. Voor de deur van je spiegelnest snuif je de geur op van verse dennennaalden, drink je exquise wijnen uit de wijngaarden van de Vipavavallei en in de hottub of sauna kom je volledig tot rust.

Vanaf 180 euro per nacht voor twee personen, theodosius.si

© Jan Cermelj