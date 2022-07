Honger naar de zee

Exquise hapjes peuzelen bij een goed glas wijn of sterrenwaardig dineren: lekker eten zul je, in Knokke-Heist en omstreken. Een selectie uit nieuwe zaken, frisse concepten en menukaarten waarvan het (zee)water je in de mond loopt.

BAR A VINA BY ALEXANDRA

Alexandra is in Knokke-Heist een naam die bekend in de oren klinkt. De bistro met een eerder klassieke kaart is een populaire bestemming voor de gastronomische eter. Denk aan roggenvleugel met kappers, griet met mousselinesaus en uiteraard de filet pur met frietjes. Sinds kort heeft Alexandra er naast de deur een zusje bij: Bar A Vina is de wijnbar waar je de avond perfect inzet. Naast een uitgebreide wijn- en drankenkaart vind je er kroketjes, tapasborden en andere te delen gerechten. Dezelfde stijl en sfeer, maar net iets ongedwongener. Van Bunnenplein 17, restaurantalexandra.be

PINOT WINE AND FOOD

Natuurwijn een nieuwe trend? In Knokke-Heist weten ze wel beter. Tom Lansoght van wijnhandel Bacchus leerde zijn volk al bijna 25 jaar geleden kennismaken met wijnen uit organische en biodynamische wijnbouw. Onlangs besloot hij zijn zaak niet alleen grondig te renoveren, maar ook conceptueel een draai te geven. Bacchus werd Pinot Wine & Food, een moderne wijnwinkel in een strak kleedje waar je ook de voeten onder tafel kunt schuiven. Geen typisch restaurant, maar een eetplek waar de zussen Sarah en Charlotte De Loof lekkers op tafel toveren. Geen klassieke à la carte of duffe menuformule, maar speelse hapjes en smakelijke bordjes die door de keuken worden gebracht of omgeroepen. De opstart midden in de pandemie leverde trouwens voor hen wel iets positiefs op: takeaway blijft ook vandaag nog een optie.

Lippenslaan 139, pinot-knokke.be

LIBERTÀ PIZZA

Authentieke Napolitaanse pizza uit een gloeiend hete koepeloven: het moet soms niet veel meer zijn. Dat hebben ze bij Libertà heel goed begrepen: van margherita en quattro formaggi tot meer gedurfde combinaties als mortadella en pistache of nduja met aubergine. Maar daar stopt het menu niet. Eigenlijk serveert Libertà de perfecte vakantie-combinatie: apero en pizza. Je begint de namiddag met een al dan niet klassieke cocktail of een fris glas wijn om daarna door te schuiven voor het avondmaal. Zoals vermeld is de pizza de grote ster van de avond, maar er zijn ook lekkere antipasti en zelfs pasta uit de oven voor minder grote pizzafans. Dit alles in een modern kader met veel beton en neon. En omdat pizza soms nog net iets beter smaakt bij je thuis op de sofa, is takeaway ook mogelijk.

Oosthoekplein 1, libertapizza.com

SABLE BLANC

Onlosmakelijk verbonden met onze Vlaamse kust zijn de typische strandbrasseries op of aan de zeedijk die in het hoogseizoen de maag vullen van oud en jong. Waar ooit Le Pirate huisde, is er nu Sable Blanc. Dezelfde uitbater, die na een periode in Brugge de zaal in een nieuw jasje stak. Met iets minder plaatsen, maar met meer ruimte voor kwaliteit. Op de kaart vind je een duidelijk afgelijnd aanbod met snacks voor lunch, pannenkoeken en wafels voor de zoete namiddag en een klassiek aanbod voor ’s avonds met mosselen, tong, steak en garnaalkroketjes. Omdat er helemaal niets mis is met klassiekers, zeker niet als ze heel goed uitgevoerd worden.

Zeedijk-Albertstrand 499, sable-blanc.be

MR. PANDABAR

Na fine dining is sinds een paar jaar fine drinking in opmars. Lekker, exclusief of exotisch drinken in een uitgesproken kader, met veel aandacht voor beleving. Dat is exact wat Mr. Pandabar aanbiedt. Het interieur alleen al is de moeite: de gedempte verlichting zorgt ervoor dat de prachtige houten vloer met visgraatmotief, de indrukwekkende spiegelbar en het fluwelen salon in pastelkleuren alleen maar meer tot hun recht komen. Prachtig gedresseerde cocktails, originele spirits of exclusieve champagnes: het menu biedt voor elk wat wils en meer. Uiteraard leidt uitsluitend drinken tot te korte avonden en dus is een hapje noodzakelijk. Naast charcuterie en enkele elegante bordjes, kun je jezelf verliezen in huisgemaakte sushi rolls of pokébowls, die ook thuis worden geleverd bij een onverwachte golf van luiheid en gemakzucht.Verweeplein 22, mr-pandabar.com

ROVE

Toen Ilse en Steven de broodjeszaak van (schoon)moederlief overnamen, kreeg het aanbod een uitgebreide facelift, zonder de broodjes voor de lunch van de kaart te schrappen. Hun culinaire ervaringen op tal van reizen resulteerden in Rove, een ‘wereldbar’. Geen vast concept of menu, maar een mix van internationale keukens, bereidingen en gewoonten. Voor wie later op de dag aansluit zijn er cocktails en originele hapjes en ook ’s avonds is er een werelds aanbod met burgers en een vaste avond voor varkensribbetjes. Een van de dingen die je hier ook kunt bestellen is mate thee. Het drankje met typische kop en metalen rietjes is in zowat heel Latijns-Amerika gemeengoed, maar bij ons is het vooralsnog onbekend. De thee met uitgesproken smaak en flink wat cafeïne is een ontdekking. Een hippe eettent met een ruim aanbod en foto’s om mee uit te pakken op je sociale media.

Diksmuidestraat 37,

Facebook.com/rovefood

TWENTY TWO EATERY

Conceptstore TwentyTwo, die je aan het Memlinc Hotel vindt, wil een totaalbeleving aanbieden aan zowel shoppers als culinaire genieters. Op het prachtige overdekte terras wordt er gekookt uit de keuken van Sofie Dumont. Zij nestelde zich in een hoek van het Memlinc en ontwierp voor Twenty Two Eatery een echt zomers menu. Chef en digitaal ondernemer Dumont stelde een menu samen met originele gerechten waar jong en oud van smullen. Denk aan fish taco’s, mosselen met chorizo, Thaise nootjes, ton sur ton, banana bread, ginger shots of bubble tea voor de kids. Albertplein 22, twentytwo.media

MÈRE LIBAN

Ondanks de blijvende populariteit van de mediterrane keuken blijven een aantal regio’s toch opvallend onbekend en onbemind. Toegegeven, in Syrië en Libanon hebben mensen wel andere dingen aan hun hoofd dan de promotie van hun nationale keuken. Gelukkige nam Darwich Milad het heft in eigen handen en opende een restaurant met de smaken uit zijn jeugd volgens de recepten van de grootouders. Falafel, hummus en fattoush kunnen niet ontbreken, de rijke en aromatische keuken heeft veel meer te bieden. Traditioneel begin je met een mezze, tapas voor de vrienden, die je deelt en verdeelt onder elkaar. Deze koude en warme kleinere bordjes zijn ideale voorgerechten, maar ze kunnen ook als hoofdgerecht dienen. Voor wie niet graag deelt zijn er typische hoofdschotels met vis of vlees. Als een keuze maken toch te overweldigend is, zijn er enkele kant-en-klare menuformules.Kustlaan 24, mereliban.be

GELLIUS

Dat je op elke hoek van de straat een Italiaans of Italiaans geïnspireerd restaurant vindt, is geen nieuws. Dat je sinds enige tijd hét Italiaanse restaurant om de hoek kunt vinden is dat dan weer wel. De mensen van de culinaire gids Gambero Rosso bekronen elk jaar Italiaanse restaurants die niet binnen de landsgrenzen van Italië te vinden zijn. Beste Nieuwkomer en Beste Chef zijn titels die indruk maken in de internationale gastronomie. In de categorie beste buitenlands Italiaans restaurant prijkt Gellius tussen ronkende namen uit Tokio en Berlijn. De samenwerking tussen galeriehouder Gianni Piretti en chef Alessandro Breda won eerder al de Gault Millau voor ‘Italiaan van het jaar’ en serveert een authentieke Italiaanse keuken met veel biologische producten en eigentijdse toetsen. Geen gekke pizza’s of saaie klassiekers, wel vitello ‘non tonnato’ met paling en risotto met een gerookte bouillon en venusschelpen.

Maurice Lippensplein 26, gellius-knokke.com