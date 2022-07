Home & away: logeeradressen met een thuisgevoel

Drie nieuwe logeeradressen waar het thuisgevoel nooit ver weg is.

1. BBRUT

Wat Bed & Breakfast

Waar Dudzele

In een notendop: deze ecologisch gerenoveerde hofstede uit 1824 telt zes slaapunits, inclusief een duplexsuite en een familiekamer voor vier personen. Je hebt altijd een beschut terras met zicht op eindeloze velden en, in de verte, metershoge populieren.

Ligging: verscholen in de polders, op een steenworp van Damme – de ideale uitvalsbasis voor fietstochtjes richting Knokke, Het Zwin of Sluis. Mooi meegenomen: uitbaters David en Saskia verhuren elektrische fietsen. Wij waanden ons in een Franse landschapsfilm, met zicht op de lavendelstruiken, vogels die dansen op het gazon en onze voeten in het zand in het strandbarretje met ligstoelen.

Interieur en sfeer: de voormalige hoeve werd met veel zorg en karakter verbouwd volgens de wabi-sabi-insteek: de schoonheid van imperfectie. Interieurvondsten zoals de hangstoel, het klimrek en vintage ontbijtmeubilair worden tussen ongestucte muren moeiteloos met elkaar gecombineerd. Ons bed was heerlijk zacht en keek uit op twee grote ramen die ’s ochtends volop zon vangen. De badkamer met inloopdouche was sober, maar modern en voorzien van heerlijk geurende vegan verzorgingsproducten van Naturals Remedies.

De persoonlijke toets: David en Saskia vroegen op voorhand naar onze ontbijtvoorkeuren en eventuele allergieën en verwelkomden ons met een drankje en een fijne babbel. Het royale ontbijt werd aan tafel geserveerd en met veel zorg bereid: versgeperst sap, verse yoghurt met fruitsla, huisgemaakte granola, croissants, broodjes en indien gewenst een eitje.

Oostkerkestraat 5, 8380 Dudzele. Vanaf 125 euro/nacht voor kamer 6, inclusief ontbijt. bbrut.be

2. PORTWIN

Waar Knokke-Heist

In een notendop: deze in april geopende vakantieappartementen van lokale ondernemers mikken op alle soorten verblijven, van een weekendje weg tot langere vakanties. Naast vijf appartementen met drie slaap- en drie badkamers en terrassen voor- en achteraan zijn er vier ruime studio’s met een dubbelbed, telkens onder het motto ‘de luxe van een hotel, de vrijheid van thuis’. Gasten kunnen bovendien gebruikmaken van een verwarmd binnenzwembad met massagejets en tegenstroom, van een hamam en een infraroodsauna.

Ligging: op de Lippenslaan en dus op wandelafstand van het Rubensplein, het strand en Het Zoute.

Interieur en sfeer: warme kleuren, kwalitatieve stoffen van Scapa Home, kunstfotografie van de Knokse Jones Gallery en een comfortabele zithoek met sfeerhaard, de riante badkamer en volledig uitgeruste keuken gaven onze studio een hoog zengehalte.

De persoonlijke toets: de conciërge is altijd in de buurt om eventuele problemen op te vangen en je op weg te helpen. Bovendien hoefden we niet meteen inkopen te doen: onze koelkast was bij aankomst gevuld met frisdranken, water en melk, en dankzij ontbijtgranen en koffiecapsules beschikten we meteen over een ontbijt.

Lippenslaan 327, 8300 Knokke-Heist. Vanaf 200 euro per nacht. portwin.be

3. HET ZOMERPAD

Waar Duinbergen

In een notendop: de luxe van een vakantiehuisje, met het gemak van een B&B, dat vind je in Het Zomerpad. Caroline baatte 26 jaar met veel liefde een bed-and-breakfast uit in Maldegem, voor ze naar Duinbergen verhuisde. Het huis werd recent volledig gestript en verbouwd tot twee woonunits: met haar man bewoont ze het bovenste appartement, de gelijkvloerse verdieping werd een bed-and-breakfast met ondanks de compacte afmetingen alle luxe.

Ligging: in de residentiële buurt van Duinbergen, een oase van rust op vijf minuutjes wandelen van het strand.

Interieur en sfeer: het appartement is comfortabel en met smaak ingericht. Het appartementje telt twee slaapkamers en twee terrassen – een vooraan en een achteraan – zodat je met de zon mee kunt verhuizen.

De persoonlijke toets: je voelt tot in de details dat je hier te maken hebt met een gastvrouw die het ontvangen tot in de puntjes beheerst. Bij aankomst staat de drank koud, naast een bordje vers fruit en eclairs voor gasten die aankomen met een hongertje. Caroline biedt aan om je rond te leiden in Duinbergen en staat ter beschikking voor vragen en advies, maar respecteert je privacy als je daar geen nood aan hebt. Bij te betalen maar zéér de moeite is het ontbijt, kraakvers, lokaal en overvloedig, aangepast aan je wensen – op voorhand krijg je een vragenlijst – en geen twee dagen na elkaar hetzelfde. Wie wil kan ook een picknick maken om mee te nemen op z’n fiets- of wandeltocht – fietsen staan, net als een gocart voor de kinderen, ter beschikking in het tuinhuis.

Zomerpad 3A, 8301 Duinbergen. Vanaf 300 euro per weekend (twee nachten). Voor ontbijt en andere culinaire arrangementen betaal je extra (zie website). vakantieaanzee-zomerpad.be.