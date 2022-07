Hoezee, boeken!

Met het geluid van de golven op de achtergrond, een boek met de zee in een hoofdrol of mooie bijrol lezen. Kan het beter?

1 . Wandelen langs de kustlijn

Twee van de grote liefdes van Dorthe Nors zijn – naar eigen zeggen – de literatuur en wandelpaden: in Langs de kustlijn komen die twee liefdes samen. In haar nieuwe boek neemt de Deense schrijfster van Spiegel spiegel schouder ons mee op een reis langs de Deense kustlijn, beginnend in Skagen in het noordelijkste puntje van Denemarken tot aan de Nederlandse Waddenzee, waar haar tocht eindigt in Den Helder. Tijdens die reis haalt ze herinneringen op aan haar jeugd, vertelt ze verhalen over opvallende kust- en eilandbewoners, en mijmert ze over de woeste schoonheid van landschap en zee.

Langs de kustlijn, Dorthe Nors (22,50 euro), Podium.

2. Familie- kroniek

Net als in de eerdere twee delen van de veelgeprezen trilogie – De onzichtbaren en Witte zee – staan de familie Barrøy en het eiland voor de Noorse kust waarop ze leven en dat hun familienaam draagt centraal. In dit derde deel verlaat Ingrid Barrøy het eiland waar ze al heel haar leven woont, op zoek naar de vader van haar kind, een Russische krijgsgevangene die tijdens de Tweede Wereldoorlog op het eiland strandde na het zinken van het Duitse oorlogsschip dat hem gevangennam, en die haar redde van de eenzaamheid van het ruwe en desolate eilandleven, ver weg van de bewoonde wereld.

Ogen van de Rigel, Roy Jacobsen (23,99 euro), De Bezige Bij.

3. Liefde & midlife

De indringende slotscène die zich afspeelt op het strand van Oostende, maakt van De tijdontkenner een roman die nazindert. Het begint nochtans luchtig als het hoofdpersonage op een ochtend beslist om een mail te sturen naar zijn baas: ‘Dag Werner, ik kom vandaag niet, ik moet discreet blijven over de reden. Morgen meer nieuws.’ Dit boek gaat over werkverdriet, maar ook over de liefde en over midlife. Het is een verhaal over de spijt van niet-geleefde levens, maar ook over veerkracht. Knack Weekend-collega Ilse Ceulemans schreef een bij momenten poëtisch boek, maar altijd zonder pretentie. Speciaal aanbevolen voor iedereen die houdt van garnaalkroketten, de geur van verse rozemarijn en de zee.

De tijdontkenner, Ilse Ceulemans (22,99 euro), Manteau.