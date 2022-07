Goedgevuld

Tips voor een gevarieerde zomeragenda.

6 tot 15 augustus

Het casino verwelkomt opnieuw de Knokke Art Fair. Naast moderne en hedendaagse kunst is er aandacht voor jonge kunstenaars en collectible design. Bezoek ook de expo highlights.be. knaf.be

Tot 15 augustus

Sculpture Link brengt opwekkende beeldhouwkunst voor een breed publiek. Deze editie doet dat met de monumentale bronzen hazen van Barry Flanagan. Het parcours volgt de zeedijk. sculpturelink.be

Tot 15 augustus

Emotie en verhalen uit de hele wereld gegarandeerd op de World Press Photo-expo in cultuurcentrum Scharpoord. De rondreizende expo laat je kennismaken met de beste documentairefotografie en fotojournalistiek van het voorbije jaar.

19, 21, 23, 25 & 27 augustus

Frankrijk, Duitsland, Griekenland en Polen strijden om de eerste plaats tijdens het Internationaal Vuurwerkfestival. De pijlen worden telkens vanaf 22 uur afgestoken op het strand ter hoogte van de Meerlaan.

Tot 25 augustus

Zowel kinderen als cinefielen komen aan hun trekken tijdens Film op het Strand in Zeebrugge. ’s Lands grootste openluchtbioscoop vertoont elke donderdag drie films.

filmophetstrand.be

Tot 28 augustus

Op zondagochtend brengen de Aperitiefconcerten jazz, swing, klassieke muziek en Frans chanson naar de terrassen op het Van Bunnenplein, telkens vanaf 11 uur.

Tot 28 augustus

Feesten in al hun veelzijdigheid zijn dit jaar het centrale thema van het Cartoonfestival. Naast bekende en opkomende Belgische cartoonisten omvatten de meer dan vijfhonderd cartoons bijdragen uit onder meer Rusland, Iran en Indonesië.

cartoonfestival.be

Tot 2 oktober

Veel natuurschoon in de Wildlife Photographer of the Year-tentoonstelling in het Zwin Natuur Park. Een van de winnende foto’s is Twin Peaks van Gentenaar Billy Herman.

zwin.be