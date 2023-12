Feest in een glas: 3 makkelijke cocktails om het jaar in schoonheid af te ronden

Cocktails hoeven echt niet ingewikkeld te zijn. Met deze drie eenvoudige, lekkere recepten kun je meteen aan de slag. Proost!

Cocktail Don Papa

Cocktail don Papa, recept zie hieronder.

Deze Filipijnse rum wordt gedistilleerd en rijpt meer dan zeven jaar in Amerikaanse eiken vaten op het eiland ‘Negros Occidental’, lokaal bekend als ‘Sugarlandia’. Leuk weetje: de naam Don Papa is geïnspireerd op de onbezongen held en mystieke Papa Isio, één van de vooraanstaande persoonlijkheden van de late 19e eeuwse Filipijnse revolutie. Deze honingzoete rum smaakt lekker in combinatie met rode vermouth. Probeer het zelf maar eens.

Ingrediënten

45 ml Don Papa Rum

15 ml Rode Vermouth

2 druppels Angostura bitters

Kers voor garnering

Aan de slag

Combineer alle ingrediënten in een cocktailshaker of mengglas. Voeg ijs toe en roer 20-30 seconden. Schenk in een serveerglas. Garneer met een kers.

Cocktail Woodford Reserve

Vandaag is Woodford Reserve een van de kleinste en oudste distilleerderij in de Verenigde Staten. Deze whiskey kun je uiteraard ook puur drinken of – met een paar eenvoudige ingrediënten – tot een cocktail omtoveren.

Ingrediënten

4 cl Woodford Reserve Bourbon

1 druppel Angostura bitter

1 suikerklontje

1 sinaasappelschil

1 scheutje water

Aan de slag

Doe 1 suikerklontje in een whiskyglas. Besprenkel met de Angostura bitter en een scheutje water. Voeg de ijsblokjes toe en roer er de 4 cl Woodford Reserve door. Garneer het glas met de sinaasappelschil.

Martini Festivo

Zin in een lekkere mocktail dat net écht smaakt? Deze martini is fruitig, en gebalanceerd met tonen van bergamot sinaasappels. Ideaal dus in een fruitige cocktail.

Ingrediënten

50 ml Martini Non-Alcoholic Vibrante

50 ml Bundaberg Blood orange

50 ml Cranberrysap

Aan de slag