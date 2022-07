Eten bij de buren

MÁS

Ran Van Ongevalle is geen onbekende naam in het Vlaamse horecalandschap. Zijn familie kun je kennen van The Pharmacy in Knokke-Heist, terwijl hij zelf werkte bij Artesian, de beste cocktailbar van de wereld.

Al enkele jaren kun je in Bar Ran genieten van het betere cocktailwerk. Nu is er met Más een volledig nieuwe zaak. Toegankelijker, groter, gezelliger, met een nadruk op de Latijns-Amerikaanse keuken. Verwacht ceviche, taco’s en frietjes van zoete aardappel. Ook kun je er cocktails op tap krijgen: Ran verzint, brouwt en perfectioneert in Bar Ran om vervolgens de pre-batched cocktails in Más in het groot aan te bieden. Dat lijkt misschien raar, maar in het buitenland is het op veel plekken heel gewoon. Iets minder spektakel, maar wel een snellere service voor de dorstige gasten.

Academiestraat 10, 8000 Brugge, barranbrugge.com

CUVEE

Toen natuurlijke wijnen nog een exotisch goed waren voor de meeste mensen, verdeelde Cuvee dat soort wijnen al over het hele land. Wat later werd de groothandel ook een winkel en daar kwam snel een bar bij, waar je kon proeven wat er nu zo anders of beter is aan die wilde wijnen. De laatste toevoeging is het aanbod uit de keuken. Onder de hashtag #fredkookt verschijnen er zowel ’s middags als ’s avonds hapjes, bordjes en echte gerechten uit de keuken. Maatjesharing met garnituur, een portie eigen gebakken zuurdesembrood met boter, paté uit eigen keuken of risotto met heek staan naast elkaar op het menu. In het hartje van toeristisch Brugge is Cuvee de anti-toeristenval voor lokale en minder lokale bezoekers. En uiteraard is het niet verboden om enkele flessen te kopen voor thuis.

Philipstockstraat 41, 8000 Brugge, cuvee.be