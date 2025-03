Dreamteam: 7 types die je nodig hebt om te floreren in je leven

In een ideale wereld hebben we allemaal een ideale entourage. De Britse auteur Jay Shetty zette in zijn podcast op een rij uit welke types die volgens hem zou moeten bestaan.

De Britse levenscoach en auteur Jay Shetty ontvangt in zijn razend populaire podcast On Purpose grote namen en deelt met zijn luisteraars hoe hij de wereld en het leven ziet. In 2022 zette hij de verschillende typen mensen op een rij die we volgens hem allemaal nodig hebben om te floreren in het leven. Een droomentourage dus. Niet iedereen heeft al deze mensen om zich heen, maar ieder van hen speelt een belangrijke rol.

De cheerleader

De cheerleader gelooft in jou en moedigt je aan. Ze juichen bij al je prestaties, zelfs de allerkleinste. Ze sturen berichtjes, feliciteren je en zien het goede in wat je doet en wie je bent. Ze wakkeren zelfs het kleinste vlammetje aan, zoeken mee naar de silver lining op moeilijke momenten en herinneren je aan het goede in jezelf.

Maar dat betekent niet dat het jaknikkers zijn of dat ze het altijd met je eens zijn. Als je het moeilijk hebt, zagen ze niet gewoon met je mee. Ze moedigen je aan om de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken en helpen je ontdekken wat je ervan kunt leren. Ze zijn niet per se positief of negatief, maar zoeken samen met jou naar de essentie.

Vaak beseffen we pas laat wie deze mensen in ons leven zijn, omdat we ze zo vanzelfsprekend vinden. Ze zijn belangrijk om in je leven te hebben, maar het is minstens zo belangrijk dat jij er ook een voor iemand anders bent, vindt Shetty. Sterker nog, cheerleaden is een van de aantrekkelijkste eigenschappen die je kunt hebben.

De zorger

De zorger zorgt voor je. Zorgers zijn een integraal deel van je leven en je brengt veel tijd met hen door. Dat vraagt tijd en moeite, en juist omdat deze relatie zoveel van iemand vergt, is ze volgens Shetty fundamenteel wederkerig.

Cruciaal is dat zorgers altijd doen wat ze zeggen. Het is prima om geen beloftes te maken en geen verwachtingen te scheppen, maar als iemand dat wél doet en er altijd voor je is wanneer hij of zij dat belooft, dan is dat een echte zorger.

De reality checker

De reality checker is degene die je in de gaten houdt en durft te zeggen waar het op staat. Ze herinneren je aan wie je echt bent, wat je hebt meegemaakt en waar je voor wilt staan. Belangrijk, want ze houden je nederig.

Je eigen hype geloven is geen goed idee, en reality checkers helpen je dat te voorkomen. Deze mensen hebben niet per se altijd het beste met je voor, en wat ze zeggen of doen kan soms ongemakkelijk zijn. Misschien zijn ze zelfs wat afgunstig of arrogant, maar als je openstaat voor wat ze te zeggen hebben, houden ze je bij de les. Dat maakt hen een van de belangrijkste mensen in je leven.

De steunpilaar

De steunpilaar is consistent en altijd aanwezig. Je kunt hen bellen om gewoon wat rond te hangen, samen tijd doorbrengen zonder iets te hoeven zeggen en volledig jezelf zijn in hun buurt.

Ze waarderen je, ook al zeggen ze dat niet altijd luidop, en bieden een onmiskenbare connectie. Daarnaast zijn ze een luisterend oor en een schouder om op uit te huilen wanneer dat nodig is.

Het rolmodel

Het rolmodel is iemand met hoge standaarden, die als een baken de weg wijst, van wie je leert en wiens waarden je deelt. Voor Shetty is het karakter van deze persoon het belangrijkste.

Het is iemand die eerlijk en integer is, die de waarden belichaamt die jij belangrijk vindt en bewondert, en die je eraan herinnert wanneer dat nodig is. Het is soms makkelijk om even de weg kwijt te raken, je prioriteiten of doelen uit het oog te verliezen, en deze persoon fungeert dan als je poolster. Ze laten je zien hoe jij je leven graag wilt leiden.

En nee, dat is niet per se een oude, wijze figuur, stelt Shetty. Het heeft minder met leeftijd te maken en alles met integriteit. Karakter is belangrijker dan je netwerk en je vaardigheden, vindt Shetty, want het zorgt voor charisma en dat trekt mensen aan.

De mentor

De mentor is je coach, iemand die je helpt groeien en die je inspireert. Het is iemand die uitblinkt in de dingen die jij belangrijk vindt. Je kunt dus meerdere mentoren hebben voor verschillende aspecten van je leven.

Ze geven advies, zijn een voorbeeld en zorgen ervoor dat jij sneller vooruitgang boekt. Dit is niet zomaar iemand; er moet echt een klik zijn om deze relatie te doen werken.

De voorvechter

De voorvechter is er wanneer je hem nodig hebt en geeft je een duwtje in de rug omdat hij in je gelooft. Het is niet iemand die altijd voor je klaarstaat of met wie je constant contact hebt. Maar het is wél iemand die er zal zijn wanneer je daarom vraagt en wanneer je het echt nodig hebt.

Ook is dit een waardevolle rol om zelf te vervullen in het leven van anderen.

De uitdager

De uitdager is iemand die je op een positieve manier stimuleert om je grenzen te verleggen. Het verschil met de reality checker is dat de uitdager een stap verder gaat. Die vraagt niet alleen of je wel goed bezig bent, maar daagt je actief uit. Hij stelt je ideeën en doelen ter discussie en wil weten of het niet beter of anders kan.

Ook deze persoon heeft niet per se het allerbeste met je voor, en misschien zijn jullie het over veel dingen niet eens. Maar hij biedt je een ander perspectief en zorgt ervoor dat je de dingen ook eens vanuit een andere hoek bekijkt.

En wie ben jij voor anderen?

Voor wie ben jij een uitdager, rolmodel of zorger? Bij wie sta jij aan de zijlijn te supporteren, en wie komt er bij jou met moeilijke vragen? Shetty stelt dat je vaak het meeste leert door er voor anderen te zijn, op verschillende manieren. Hij vindt dat je niet alleen moet kijken naar wie jij nodig hebt in je leven, maar ook naar wat jij voor anderen kunt betekenen.

Dat zal je helpen het beste uit jezelf te halen en bij te leren. Heb jij iets waar anderen van kunnen leren? Heb je tijd en energie over om mensen bij te staan? Ga dan op zoek naar mogelijke ontvangers van die aandacht en hulp.



