‘De sleutel is geloven in jezelf ‘

Luc De Maegdt (56) tekende in de modewereld mee het succes uit van de Belgische labels Zilton en Atelier Noterman. Tot hij in 2019 profetische woorden hoorde en zijn ware roeping vond. Een van zijn recente artistieke creaties, The Saint of Love-beeldjes, zijn onder meer te koop bij Must Have Knokke.

“Mijn mama zegt dat ik al heel mijn leven ‘een speciale’ ben, maar in de gigantisch strenge opvoeding van met name mijn grootvader was er geen plaats voor mijn creativiteit. Ik mocht mijn haar niet laten groeien of ik mocht bij hem niet binnen. Misschien duurde het daarom tot drie jaar geleden eer iemand de artiest in mij wakker kon maken.

En niet zomaar iemand, want Alan Stuttle is een grote mijnheer in Engeland: kunstenaar, galeriehouder en top-lesgever aan het Arthur Findlay College in Stansted. De grootste zakenmensen ter wereld volgen er lessen in meditatie, iets waar ik zelf bij uitkwam na een trauma. Laat me het erop houden dat ik veel geld en mijn ziel had geïnvesteerd in een zakelijk verhaal dat onverwacht afsprong. Ik schrok zo van waartoe de mensheid in staat is dat ik ziek werd.

Maar vanuit mijn geloof in positief denken ging ik op zoek naar een manier om de klap te boven te komen. Een gelijkgestemde nodigde me uit in Stansted en tijdens een eerste cursus leerde Stuttle ons mediteren tot op tranceniveau, vanwaaruit we dan een kunstwerk maakten. Ik hoop dat dat niet zot klinkt, want het is bewezen hoe heilzaam mediteren is. Adem een halfuurtje per dag stress uit en licht in, en je zult je kracht naar boven voelen komen als nooit tevoren.

Stuttle bleek zo onder de indruk van mijn creatie dat hij zei: ‘Luc! You are not a fashion designer, you are an artist. The key is to believe in yourself.’ Van zo’n klepper klinkt dat als een evangelie. Op slag besefte ik dat ik in het diepst van mijn ziel inderdaad iemand anders was dan ik altijd had gedacht. Terug thuis ging ik direct schildersgerei kopen en sindsdien ben ik gelukkiger dan ooit.

Het rare is dat ik er nooit voor opgeleid ben, maar dat mijn arm als vanzelf de juiste dingen op papier zet. Ik werk bijna blind: ik creëer momentum door te mediteren en zodra ik uit de trance kom, neem ik een penseel. Ook de verkoop ging meteen vanzelf. Mijn vrouw en ik kunnen ervan leven, zeker sinds ik The Saint of Love ontwierp, weer zoiets dat ik voor me zag tijdens een meditatie. De beeldjes worden nu met de hand gemaakt en beschilderd, onder meer door een prachtig Portugees koppel dat leeft in harmonie met de natuur.

Het past perfect bij mijn streven om anderen gelukkig te maken, want met dit poppetje zeg je: ik zie jou graag. Wie verklaart er vandaag nog zo duidelijk zijn liefde? Veel te weinig mensen. Wie dit cadeau krijgt, voelt de warme waardering en zegt meestal iets even moois terug. Tenminste, als ze iets kunnen uitbrengen, want toen ik de eerste Saint of Love aan mijn moeder gaf – een gouden exemplaar – waren er weinig woorden, maar veel tranen. Het was mijn manier om haar te bedanken, want ze heeft er alles aan gedaan om ons gelukkig te maken. Ook onbekenden reageren geëmotioneerd. Vanmorgen leverde ik nog een schilderij bij een vrouw die vond dat ik haar zo goed begrepen had dat ze me in de armen vloog.

Meer nog dan in de mode geeft dat me het gevoel betekenisvol werk te doen. Ik wil oprecht mensen inspireren om de rozen van het leven te plukken zonder schrik voor de doorns. Ik heb onderweg ook hard aan mezelf getwijfeld, hoor, maar als je de juiste mensen tegenkomt die je in jezelf laten geloven, kan er zó veel. Veel leeftijdsgenoten denken aan hun pensioen, maar voor mij begint het nog maar.”