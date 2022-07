Cesar Casier, topmodel en designer

Elke zomer brengt Cesar zijn eigen merken onder in een pop-up in Knokke-Heist. Dit jaar brengt hij ook zijn vrienden mee in zijn gloednieuwe concept Cesar Casier & Friends. Tot 15 september te vinden in ConceptStore TwentyTwo aan het Albertplein 22.

– ENSO

Dit is een gezellig boetiekhotel waar ze een heerlijk ontbijt serveren. In het restaurant – ook open voor niet-hotelgasten – kun je ook brunchen en lunchen, en zelfs reserveren voor een afternoontea. Ze hebben een heerlijke tomatensalade!

Elizabetlaan 185, ensohotel.be

– CO’S CABANE

Bij Co’s Cabane loop ik al eens binnen voor een takeawaygerecht van Bunch, omdat onze winkels naast elkaar liggen. Alles is er supervers, en er zijn veel vegan opties. Ze hebben een uitgebreid aanbod aan brunchboxen en -schotels om ter plaatse te nuttigen, maar de aperobox is handig om ’s avonds mee te nemen voor een strandpicknick. De pittige chili con carne is een van mijn favorieten.

Albertplein 22, bunch.be

– LE COUP VERT

Bij Le Coup Vert van Christian Souvereyns ga ik voor de caesarsalade met noordzeekrab en gepelde garnalen. Ze hebben een klein maar gezellig terrasje, en een mooie selectie aan wijnen.

Sparrendreef 92, knokke.lecoupvert.com