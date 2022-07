De Antwerpse juwelenontwerpster Salima Thakker heeft een liefde voor mooie sjaals. Toen ze de zijden sjaals met exotische prints van Feliae ontdekte, gemaakt door de Brusselse Morgane Vandevelde, kon een collab niet uitblijven. De ontwerpsters bundelden hun creatieve krachten en ontwierpen samen een kleine collectie van drie zijden sjaals met elk één bijpassend juweel: oorbellen, een armband of een halsketting. Elk ‘duo’ zit verpakt in een mooi geschenkdoosje. De samenwerking is exclusief verkrijgbaar tijdens de zomermaanden juli tot september in de winkel van Salima Thakker in Knokke-Heist.

Prijzen tussen 500 en 3360 euro. Kustlaan 54, salimathakker.com