Blackjacken met Magritte

Knokke-Heist surrealistisch? Ook het Grand Casino doet een duit in het zakje. In 1953 nodigde de toenmalige directeur René Magritte uit om de rotondezaal van architect Léon Stynen onder handen te nemen. Het resultaat was Het Betoverde Rijk, een monumentaal fresco van 72 meter breed en zeven meter hoog. Bijna zeventig jaar later was het wereldberoemde kunstwerk echter aan een renovatie toe, die deze lente plaatsvond. Zo werden de muurschilderingen aangepakt met Japans papier en delicaat geïnjecteerd kleefmiddel. De gloednieuwe Magritte Experience (20 euro per persoon) van het casino komt dan ook niets te vroeg: elke zondagmiddag met uitzondering van 7 en 14 augustus kun je het werk ontdekken onder begeleiding van een gids. Na de rondleiding volgt een glaasje champagne aan de bar en ontvang je 10 euro speelkrediet om mogelijk nog gelukkiger naar huis te gaan.

grandcasinoknokke.be/nl/arrangementen/the-magritte-experience/