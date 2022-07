Aan tafel bij Natan

Deze zomer kun je in de Natan-boetiek in Knokke-Heist niet alleen de nieuwste collectie shoppen, maar ook lekker eten en – op uitnodiging – zelfs logeren. Het succesrecept van chef Edgar Carrasco? Empanada’s.

“Ik heb hier altijd graag gewoond”, lacht Edouard Vermeulen in de keuken boven zijn Natan-boetiek in Knokke-Heist. De twee etages boven de zaak waren een aantal jaren zijn vaste verblijf in de badstad. “Nu hebben we ze zo ingericht dat we iedereen kunnen ontvangen in huize Natan.” Op de eerste verdieping boven de winkel vind je naast een keuken ook een Salon Couture, de tweede verdieping is een stijlvolle suite voor klanten. Daar kun je op uitnodiging logeren, maar in augustus kan iedereen met een hongertje in de tuin de keuken van Uruguayaanse chef Edgar Carrasco ontdekken. “Onze klanten konden in het voorjaar al kennismaken met Edgars keuken in drie van onze boetieks. Dat was een succes, dus wilden we hetzelfde doen voor onze zomerse klanten in Knokke”, vertelt Vermeulen. Hij leerde de chef kennen toen die een buffet serveerde op een feest waarop hij te gast was. “Ik zag hem achter zijn buffet staan met zijn mooie witte baret en koksvest, en vond meteen dat hij een interessante uitstraling had. Het was bovendien allemaal zeer lekker. Savoureux. Dus wist ik: met hem wil ik samenwerken. Na de pandemie willen mensen opnieuw buitenkomen. Ze zijn op zoek naar een belevenis of interessante ontdekkingen, en dat is wat wij deze zomer in Knokke-Heist willen aanbieden.”

‘Belgen zijn nieuwsgierig. Als het op eten aankomt, willen ze graag proeven, ook van dingen die ze niet kennen. Zo zet je de deur open naar nieuwe ontdekkingen, smaken en ervaringen’ – Edgar Carrasco

Edgar Carrasco kan zich hier helemaal in vinden. Hij werd geboren in Uruguay, woonde lang in Argentinië en kwam eind vorige eeuw naar ons land. “België en Uruguay hebben een aantal dingen gemeen”, vertelt hij. “Het zijn allebei kleine landen met een interessante persoonlijkheid en een lekkere keuken, die in de schaduw van grote buren leven. In België is dat Frankrijk, met zijn klassieke cuisine. In Uruguay zijn dat Argentinië en Brazilië, waar vlees de hoofdrol speelt. Maar zowel België als Uruguay hebben zelf een uitstekende keuken, dus ik voelde me hier snel thuis. Ik kwam hiernaartoe op vraag van de Argentijnse ambassade en ben gebleven omdat ik me hier op mijn gemak voelde. Belgen zijn fijn om mee samen te werken, vooral omdat ze zo nieuwsgierig zijn. Ze willen altijd weten wie je bent, hoe de dingen in elkaar steken, en als het op eten aankomt, willen ze heel graag proeven, ook van dingen die ze niet kennen. Dat is belangrijk, want door gewoon iets te proeven, zet je de deur open naar nieuwe ontdekkingen, nieuwe smaken en boeiende ervaringen.”

Dat laatste is zowel voor Edouard Vermeulen als voor Edgar Carrasco belangrijk. “Herinneringen creëeren, dat is wat lekker eten volgens mij doet”, lacht Carrasco. “Dat hoeven geen complexe gerechten of zeer exotisch smakende schotels te zijn. Iets eenvoudigs als bijvoorbeeld een empanada, een klassiek gerecht uit Zuid-Amerika, met honderden varianten, kan mensen nieuwsgierig maken. Het idee van een deegpakketje met een lekkere vulling komt waarschijnlijk uit Spanje, en het werd vroeger vooral gebruikt om restjes te verwerken. Wat over was aan vlees, kip en groenten werd smakelijk verwerkt in een empanada. Vandaag is het eenvoudige gerecht op heel het continent en ver daarbuiten populair.”

Eenvoud is dan wel goed om mensen met een andere keuken te laten kennismaken, maar het is tegelijk ook moeilijk, legt Carrasco uit. “In een eenvoudig gerecht moet elk ingrediënt excellent zijn en de bereiding foutloos, anders zal het resultaat niet goed zijn. Gelukkig vind je in België uitstekende ingrediënten, wat het een plezier maakt om hier te koken. Daarom was het zo leuk om met Natan samen te werken; ik word blij als ik merk dat mensen mijn werk op prijs stellen en als ik hun iets nieuws kan leren kennen.”

Hij deelt dan ook graag de recepten van wat je in augustus bij Natan kunt eten. De lunch in Jardin Edgar bij Natan – mét empanada’s – kost dertig euro en de opbrengst gaat volledig naar het 1212-consortium voor Oekraïne. “Er werken een aantal mensen van Oekraïne in de ateliers die voor ons werken,” legt Vermeulen uit, “dus willen we dat land graag steunen. En nu nog hopen op mooi weer.”