Aan tafel bij Natan

Voor 12 stuks

VOOR HET DEEG:

500 g bloem, 50 g boter (koud en in blokjes gesneden), 250 ml water, zout,

Extra: 1 ei (losgeklopt)

VOOR DE RUNDERVULLING: 500 g rundvlees (in kleine blokjes), 150 g ui (in blokjes), 100 g rode paprika (in blokjes), teentje knoflook, olijfolie, oregano, tijm, peper en zout

VOOR DE KIPVULLING:

500 g kippenwit (in blokjes),

150 g ui (in blokjes), 100 g rode paprika (in blokjes), teentje knoflook, 20 g rozijnen,

olijfolie, oregano, tijm, peper en zout

VOOR DE SPINAZIEVULLING:

500 g verse spinazie, 150 g ui (in blokjes), 100 g rode paprika (in blokjes), teentje knoflook, 150 g geraspte parmezaan, olijfolie, oregano, tijm, peper en zout

Wie het deeg liever niet zelf maakt, kan bladerdeeg gebruiken.

Wil je de kipvulling maken? Laat de rozijnen dan een paar uur op voorhand in water wellen.

1. 1.11. 1Maak het deeg. Meng de bloem en de in stukjes gesneden boter (met de hand of met een foodprocessor) tot je de consistentie van kruimels hebt. Los het zout op in het water, voeg toe en meng. Maak een bol van het deeg, verpak die in huishoudfolie en leg 30 minuten in de koelkast.

22. Maak de vulling. VOOR DE RUNDERVULLING: Verhit wat olijfolie in een pan en bak de ui, geperste look en paprika tot de ui doorschijnend is en de look en paprika gaar. Voeg het in kleine blokjes gesneden rundvlees toe en stoof een tiental minuten. Breng op smaak met een snuifje oregano en tijm, en peper en zout naar smaak. Laat het mengsel afkoelen.

VOOR DE KIPVULLING: Verhit wat olijfolie in een pan en bak de ui, geperste look en paprika tot de ui doorschijnend is en de look en paprika gaar. Voeg het kippenwit toe en laat een tiental minuten stoven. Breng op smaak met een snuifje oregano en tijm, peper en zout. Laat het mengsel afkoelen. Voeg de rozijnen toe.

Voor DE SPINAZIEVULLING: Verhit wat olijfolie in een pan en bak de ui, geperste look en paprika tot de ui doorschijnend is en de look en paprika gaar. Voeg de spinazie toe en bak tot de groente geslonken is. Voeg de parmezaan toe en meng onder de groenten. Breng op smaak met oregano, tijm, peper en zout. Laat het mengsel afkoelen.

3. Maak de empanada’s. Rol het deeg uit tot ongeveer 4 mm. Snijd rondjes van zo’n 12 cm doorsnede uit het deeg. Schep twee eetlepels vulling in het midden van de cirkel en vouw het lapje toe. Maak de randen een beetje nat en druk met je vingers of een vork de randen goed aan, zodat de vulling niet kan ontsnappen. Extra tip: klop een ei los en bestrijk daarmee de empanada voor een extra gouden kleur.

Bak 18 tot 20 minuten in een voorverwarmde oven van 200°C.