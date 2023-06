Zwitserland: van fondue tot sterrendiner

Foodies weten het al langer: het is heerlijk tafelen in Zwitserland. Of je nu je zinnen hebt gezet op een traditionele fondue of gaat tafelen op sterrenniveau, in Zwitserland draait alles om ‘het product’. We gaan op zoek naar de culinaire diversiteit in Lausanne en Genève. Zwitserland in het bord, in het glas én als decor, het blijkt een onweerstaanbare combinatie …

UNESCO-regio Lavaux ©Switzerland Tourism

Lausanne en Genève liggen relatief dicht bij elkaar, en je kan ze dan ook makkelijk combineren tijdens een citytrip. ’s Middags een eenvoudige lunch met zicht op de Jet d’Eau in Genève en ’s avonds uitgebreid genieten bij driesterrenchef Franck Giovannini in Lausanne? Het kan perfect.

Historische binnenstad van Lausanne ©Christian Meixner Fotografie

De lekkerste kleine stad ter wereld

Lausanne is de wereldhoofdstad van de Olympische Spelen, maar wijnkenners appreciëren de stad eerder om zijn wijnproductie aan de zonnige oevers van het Meer van Genève. Aan de rand van de stad grenzen immers vijf wijndomeinen, een uniek gegeven in Zwitserland. Als je niet kan kiezen, laat je dan verleiden door de pittoreske wijndorpjes van de Lavaux, met het openbaar vervoer slechts luttele minuten sporen van Lausanne.

Tuinen “Les Jardins du Vieux-Lausanne” ©Christian Meixner Fotografie

De wijnen kan je bij de wijnboeren zelf gaan proeven, maar ze worden uiteraard ook in Lausanne geschonken. Degusteer ze bij de regionale specialiteiten die in antieke brasserieën op het menu staan of trek naar een gastropub of wijnbar. De stad telt honderden eetgelegenheden, waaronder trendy plekjes waar jong talent het verschil maakt. Maar Lausanne staat ook bekend om zijn uitnodigende terrasjes, spannende rooftopbars en gezellige bistro’s. Fine dining? Blader eens door de gidsen van Michelin en Gault & Millau en boek je tafeltje op tijd. Goed om te weten: het aanbod is niet alleen divers, er zijn adresjes voor elk budget.

Van fondue tot verfijnde keuken

Kaasfondue in het hotel Crown Plaza in Genève ©Switzerland Tourism

Die toegankelijkheid en diversiteit treffen we ook in Genève, nauwelijks een half uurtje sporen vanuit Lausanne. Genève mag dan internationale allures hebben, toch is de sfeer er op en top Zwitsers. Ga een authentieke kaasfondue smullen in de oude stad of ontdek met je eigen smaakpapillen waarom Genève bekendstaat als gastronomische topbestemming. Helemaal bovenaan in het aanbod kan je kiezen uit liefst 12 sterrenrestaurants en andere topzaken. Maar ook wie zin heeft in Italiaans, Thais of Japans, vegetarisch of veganistisch, komt hier ruimschoots aan zijn trekken.

Wellicht minder bekend is dat Genève net als Lausanne over wijngaarden beschikt. De beste manier om de topwijnen te ontdekken, is om ze ter plekke te degusteren. Aan ‘uitvluchten’ geen gebrek: er zijn festivals, workshops, openkelderweekends, wijnwandelingen en op veel plaatsen kan je zo binnenlopen voor een wijnproeverij.

Of gewoon naar de markt?

Historische binnenstad van Winterthur ©Switzerland Tourism

De kwaliteitsproducten van Zwitserse bodem kan je ook ontdekken op lokale markten. Winterthur, op korte rijafstand van Zürich, staat erom bekend. Winterthur is bovendien een multiculturele stad waardoor de internationale keuken er ruim vertegenwoordigd is. Het levendige Winterthur is verder nog vermaard om zijn vele evenementen en musea zoals het Fotomuseum en het Technorama (wetenschapsmuseum).

Waar overnachten?

©Hôtel d’Angleterre, Genève

Het gastronomisch aanbod in Zwitserland mag dan bijzonder divers zijn, dat geldt evenzeer voor de accommodatie. Zwitserland heeft een lange hoteltraditie en geniet op dat vlak dan ook een uitstekende reputatie. Combineer de gastvrijheid en grandeur van de Zwitserse hotels in Hôtel d’Angleterre in Genève of overweeg een verblijf in het Grand Hôtel du Lac in Vevey (op een boogscheut van Lausanne). Toch liever in Lausanne zelf? Check het unieke Château d’Ouchy waar je – het spreekt voor zich – heerlijk kan tafelen met zicht op het befaamde meer. Waar wacht je nog op?

Ontdek meer over Zwitserse steden.

