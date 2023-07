Zwitserland aan de waterkant

De meest aanlokkelijke Zwitserse steden liggen aan rivieren of meren. Maar wat Zwitserland onderscheidt van de meeste andere Europese landen, is dat het water er kristalhelder en puur is. Na je museumbezoek een verkwikkende duik in de rivier? Dat is in Zwitserland niet eens zo ongewoon. Zwemgerief, zonnecrème en handdoek, check! We gaan varen, pootjebaden en zwemmen in Bern, Lugano en Luzern.

Je kan er niet omheen: het glasheldere water in de Zwitserse rivieren, meren en fonteinen nodigt uit om meteen je schoenen uit te trekken. Menig Zwitser gaat nog een stapje verder door – bij wijze van middagpauze – een baantje te trekken in een rivier of een openluchtzwembad. Als dat toch een brug te ver is, weet dan dat je in Zwitserland op heel wat plaatsen kan fountain dippen: zwemmen of pootjebaden in een fontein. Koel af terwijl je naar een concertje luistert, met een aperitiefje binnen handbereik. Check de fonteinen op de Bundesplatz in Bern of ‘dip’ in de concertfontein in Lugano; in Zwitserland is de gezellige waterkant nooit ver weg.

Fontein op de Bundesplatz, Bern ©Bern Welcome

Baden in de bondsstad

Als de watertemperatuur van de Aare boven de 15°C stijgt, is het zomerseizoen officieel begonnen en trekken de inwoners van Bern massaal naar de oevers van de Aare. Maar opgelet: zwemmen in de Aare mag dan aantrekkelijk lijken, het is verstandiger om in de afgebakende zwembaden langs de Aare te gaan baden. En … de openluchtzwembaden in Bern kosten jou geen Zwitserse cent!

Het mooiste zwembad, het Marzili, bevindt zich vlak bij het parlementsgebouw. Op topdagen zakken meer dan 10.000 badgasten af naar de plek die al sinds de 18de eeuw bekendstaat om zijn wateractiviteiten.

Wie toch van het gletsjerwater wil proeven, kan het pad langs de rivier volgen van Marzili naar Eichholz. Spring daar in het water en laat je vervolgens terugvoeren door de stroming. Er zijn gemarkeerde uitgangen met rode leuningen, maar opnieuw: zwemmen in de Aare is alleen bedoeld voor ervaren zwemmers.

Alternatief is het Lorraine zwembad, waar je kan plonsen en zwemmen tussen de vissen die uit de Aare door de roosters van het zwembad glijden. Met de familie op stap? Check het Wyler zwembad met zijn volleybalveld, pingpongtafels en zonneweide.

Marzilibad, ©Bern Welcome

De mediterrane ziel van Lugano

Lugano is het hele jaar door een zonnige vakantiebestemming, maar tijdens de zomermaanden wordt het Meer van Lugano nog nét dat tikkeltje tropischer. Voeg daar nog de zandstranden en wuivende palmbomen aan toe, en je waant je aan de Middellandse Zee.

Wie een duik in het meer wil nemen, moet naar het Lido di Lugano. Dit Lido biedt een zandstrand, diverse zwembaden, een duikbad met een springplank tot 10 meter, een beachvolleybalveld en een voetbalveld.

Het meer staat ook bekend om zijn mooie panorama’s en prachtige landschappen op de oevers. Kortom, maak een boottocht, want het is de perfecte manier om de diversiteit van de regio te verkennen: Morcote met zijn statige patriciërswoningen, de prachtige kerk van Santa Maria del Sasso of het schilderachtige vissersdorpje Gandria.

Absolute must-do is een bezoek aan San Salvatore, de zogeheten suikerbroodberg van Zwitserland. Het dalstation van de kabelspoorweg bevindt zich in Paradiso en brengt jou in slechts 12 minuten naar de top. Vanaf die plek heb je een 360° zicht op de omgeving en kijk je uit van het Meer van Lugano tot aan de Povlakte. De horizon wordt afgezoomd door de toppen van de Zwitserse Alpen.

Meer van Lugano ©Schweiz Tourismus / Lorenz Richard

Luzern aan het Vierwoudstedenmeer

Luzern, ook wel de poort naar Centraal-Zwitserland genoemd, is volledig anders. De stad ligt aan het Vierwoudstedenmeer en wordt omringd door bergen. De Altstadt en Neustadt zijn met elkaar verbonden door een zestal bruggen, waaronder de overdekte houten Kapellbrücke met zijn iconische watertoren.

In de zomer biedt het meer een overvloed aan zwemplekken; vooral het Lidostrand, het Seebad Luzern en de Ufschötti zijn populair. Must-do is een duik in het historische Seebad Luzern, midden in de stad. Koel af in het Vierwoudstedenmeer met zicht op de oude stad en geniet van een terrasje achteraf. Deze plek is werkelijk magisch.

Luzern ©Beat Brechbuehl / Luzern Tourismus

Ook aan het Lido van Luzern kan je het meer in. Hier bevindt zich een 300 meter lang zandstrand, en er zijn ligweides en een verwarmd zwembad mocht het meer toch een tikkeltje te fris aanvoelen.

Last but not least loont het ook op deze plek de moeite om het meer te verkennen per schip. Een boottrip aan boord van een raderstoomboot in Jugendstil? Fotogenieker wordt het niet!

Lido strand ©Luzern Tourismus / Laila Bosco

Praktisch

Er mogen dan geen rechtstreekse treinen rijden tussen ons land en de genoemde steden, via Duitsland of Frankrijk spoor je vlotjes én met hoge snelheid tot in Zwitserland. Bern, Lugano en Luzern zijn onderling verbonden via het betrouwbare Zwitserse spoornetwerk.

Overnachten doen we in een design- of boetiekhotel nabij of met zicht op het water, zoals The Bristol in de Zwitserse bondsstad Bern, The View in het zonovergoten Lugano of Hotel Anker in het schilderachtige Luzern.