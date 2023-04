Zuinig op de natuur? In het Zwitserse Graubünden gaat dat vanzelf!

In Graubünden staan de meeste bioboerderijen van Zwitserland. Ook is duurzaam toerisme de gewoonste zaak: Swisstainable heet dat hier. Met dank aan rode bergtreinen, ruige rotsformaties en wandelpaden waar gemzen je pad kruisen.

Magische treinreizen

Als er één kanton is waar de trein werkelijk overal lijkt te komen, dan is het Graubünden. Je reist langs traditioneel beschilderde huizen in het Engadin, boerenschuren, rotspartijen, diepe afgronden en stromende rivieren. Reizen per spoor is een ideale manier om de Zwitserse bergen te leren kennen. De Rhätische Bahn (RhB) werkt continu aan duurzaamheid, zo rijden de treinen tegenwoordig 100% op waterkracht. Combineer een rit in de panoramatrein Bernina Express met een uitstapje naar een van de prachtige, biologische kruidentuinen in het Valposchiavo.

©stefan schlumpf photography

100 % Bioboerderijen

Koop en eet biologisch en lokaal: dat is het motto van Valposchiavo, het Italiaanstalige stukje Graubünden. Hier staan dan ook de meeste bioboerderijen van Zwitserland en het label “100% Valposchiavo” garandeert de puurste en lekkerste producten. En zo kun je na je boodschappen een kleedje uitspreiden in een alpenweide en eenvoudig genieten van het landschap en je gekochte lokale kazen, wijn, brood en fruit. Ook het Val Bregaglia ligt hier verscholen. Dit ongerepte, zonnige dal biedt een bijzondere gastronomie: de tamme kastanje. In de diepe kastanjebossen kun je mooi wandelen, in het najaar zijn de oogstfeesten.

©Switzerland Tourism

Natuur, natuur, natuur!

In het Zwitsers Nationaal Park (het oudste en enige nationale park van de Alpen) heeft de natuur écht vrij spel. Grote kans dat een steenbok, hert of gems hier je pad kruist. De regio Engadin zet hier vol in op duurzaam toerisme, met prachtige wandelroutes en wildobservatie-punten. Dat geldt ook voor het aangrenzende UNESCO-biosfeerreservaat Engadin Val Müstair. Voor natuurliefhebbers is Graubünden een paradijs. De Rijnkloof (‘de Grand Canyon van de Alpen’) is een diep ravijn met snelstromende rivier, witte rotswanden en uitgestrekte bossen waar wonderwel ook verfijnde orchideeën bloeien. Gaat je hart uit naar dierenwelzijn? Op de hellingen van de Weisshorn is een uniek berenreservaat: Arosa Bärenland.

©Switzerland Tourism

Driemaal UNESCO

Enorm trots zijn de bewoners van Graubünden op hun drie werelderfgoederen: het klooster St. Johann in Müstair, het spectaculaire traject van de Albula- en Berninaspoorlijn (paradepaardje uit het spoorwegpionierstijdperk) en de Tektonikarena Sardona, een rij rotswanden die fenomenaal de ontstaansgeschiedenis van de Alpen laat zien. Absolute aanrader is Via Albula/Bernina, een prachtig wandelpad langs het UNESCO-werelderfgoed van de Rhätische Bahn. Een hele mond vol allemaal, en spectaculair, maar er ook zijn stille dalen en knusse bergdorpen. Daar gaat het leven in een lagere versnelling en proef je de lokale cultuur van dit bijzondere, dunbevolkte kanton van rust en wellness.

©Switzerland Tourism

Duurzame hotels en gletsjers

Vandaar ook de ruime keuze in duurzame hotels. Zo werd het meer dan honderdjarige Romantik Hotel Muottas Muragl omgebouwd tot modern, duurzaam en CO2-neutraal gebouw. Dit eerste plus-energiehotel van de Alpen ligt op 2.500 meter hoogte, op een van de mooiste uitzichtpunten van het Engadin. Toch is klimaatverandering ook hier merkbaar. De Morteratschgletsjer smelt en trekt zich terug. Het educatieve pad erlangs is boeiend en gelukkig is er nog steeds zicht op een fascinerende gletsjerwereld.

©Philipp Ruggli

Tip!

Swiss Travel Pass

Dit all-in-one-ticket is voor reizigers uit het buitenland dé sleutel tot het openbaarvervoernet van Zwitserland. Met één ticket kun je 3, 4, 6, 8 of 15 dagen lang per trein, bus en boot door heel Zwitserland reizen. Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis meereizen met de Swiss Family Card.

Bezoek de MySwitzerland website voor verdere info.

