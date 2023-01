Zomervakantie in Scandinavië? Yes please!

Zit de zomervakantie ook al in je hoofd, maar word je niet enthousiast van het vooruitzicht van overvolle stranden, zweterige stadsbezoeken en te luide nachtclubs? Misschien is het dan tijd voor een nieuwe bestemming. In Scandinavië beleef je onvergetelijke ervaringen in een adembenemende omgeving!

Verbluffende natuur

Eén ding dat alle Scandinavische landen gemeen hebben, is hun uitgestrekte natuur. Van IJslandse vulkanen, watervallen en gletsjers, over de fjorden en stranden van Noorwegen tot de eindeloze bossen en meren van Finland: in Scandinavië vind je het allemaal! En wat nog beter is? In het Hoge Noorden geniet je tijdens de zomer van nóg langere dagen om al deze natuurpracht te ontdekken.

Aangename temperaturen

In de zomer verlangen we allemaal naar de zon, maar als we even eerlijk zijn liggen we bij temperaturen van +30 graden toch eerder te puffen en te zweten dan dat we echt genieten. Wie “Hoge Noorden” hoort begint vaak al spontaan te rillen. Onterecht! De temperaturen schommelen er tussen 10 à 15 graden in IJsland en halen soms wel 30 graden in het Zuiden van Noorwegen, Zweden en Denemarken. Ideaal weer voor je actieve vakantie!

Culinair genot

Als je enige ervaring met de Scandinavische keuken de Zweedse balletjes van Ikea zijn, maak je dan klaar om omvergeblazen te worden! In het Hoge Noorden wordt heerlijk puur gekookt met verse ingrediënten die recht uit de natuur komen. Denk maar aan bosvruchten, paddenstoelen en veel vis en wild. Maar ook de zoetebekken kunnen hun hart ophalen, want de Scandinaviërs zijn dol op dessert. Denk maar aan Noorse wafels, Zweedse kaneelbroodjes, Finse rijsttaartjes of Deense droomtaart. Mmm…

Eindeloos veel mogelijkheden

Als je op vakantie graag wat meer ziet dan je strandstoel, dan ben je in Scandinavië zonder twijfel aan het juiste adres. De mogelijkheden zijn er eindeloos! Geniet in Noorwegen van idyllische eilanden met parelwitte stranden en een adembenemende kustlijn. Je kan er zelfs surfen! Liever wat cultuur opsnuiven? Dompel je in Denemarken onder in de Vikinggeschiedenis of maak kennis met de Samicultuur van Lapland. Zij die snakken naar een adrenalineboost komen aan hun trekken tijdens gletsjertochten in IJsland of canyonings in Noorwegen. Toch eerder nood aan rust? De Finse meren en sauna’s zijn exact wat je zoekt.

Wildlife

Wilde dieren spotten is een populaire vakantiebezigheid, en ook dat kan prima in Scandinavië. Ga op zoek naar papegaaiduikers in IJsland, spot rendieren in Lapland of ga op zeearendsafari in de Lofoten. In de bossen van Finland en Zweden maak je dan weer veel kans om bruine beren te zien. Liefhebbers van het zeeleven komen aan hun trekken tijdens een walvissafari in het noorden van Noorwegen of IJsland.

