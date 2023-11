Wintersportpret én culinaire verwennerij in het Zillertal

Je houdt van afwisseling op de pistes én van lekker eten? Dan is het Zillertal de ideale bestemming. Het culinaire aanbod is hier al bijna even indrukwekkend als het wintersportgebeuren zelf.

ID-kit Zillertal

* Skigebieden: Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch, Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen-Mountopolis, Ski-& Gletsjerwereld Zillertal 3000

* 544 km skipistes, 460 km geprepareerde wandelwegen, 113 km langlaufloipes

* Regio’s: 25 gemeenten in 4 regio’s: Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach en Tux-Finkenberg

* Bijzonder: er zijn 80 culinaire berghutten en 13 restaurants met een vermelding in de bekende gastronomische gids Gault&Millau

In het 47 km lange Zillertal geniet je op veel manieren van de winter. Laat je verbazen door de variatie in het landschap: smalle valleien met steile wanden en gletsjers, bosrijke gebieden, maar ook brede hellingen waar de zon vrij spel heeft. En overal liggen er skipistes verspreid. Maar ook zonder ski’s ervaar je hier een heerlijk gevoel van vrijheid: in de natuur, in pittoreske of levendige dorpen en bij de vele culinaire adressen.

Afwisseling voor elke skiër

544 km pistes, verdeeld over vier grote skigebieden, gelegen tussen de 630 en 3.250 m. Qua afwisseling kan dat wel tellen. Elk type skiër en snowboarder vindt hier dus wel zijn eigen lievelingspistes, funparks of oefengebieden. Dat geldt net zo goed voor kinderen, beginners en rustige genieters als voor avonturiers, natuurliefhebbers en sportieve karakters. Bovendien kom je altijd wel een smakelijk pauzeeradres tegen – eenvoudig, authentiek of eigentijds creatief.

Vier grote skigebieden

Is je skihonger onstilbaar? Dan kun je niet minder dan vier skigebieden in het Zillertal uitproberen. Vanuit Fügen en Kaltenbach bereik je Spieljoch-Hochfügen-Hochzillertal, een gebied met veel brede gezinsvriendelijke pistes, funparks en freerideroutes. Dicht bij Zell en Gerlos ligt de grote Zillertal Arena met zonnige hellingen, idyllische zijdalen en leuks voor avonturiers en competitieve skiërs. De skigebieden van regio Mayrhofen-Hippach munten dan weer uit in variatie: je komt er zowel rustige zones en een family park als fenomenale zwarte pistes en raceparcours tegen. En in Zillertal 3000, bij Tux en Finkenberg, kun je naar een duizelingwekkende 3.250 m. Dit sneeuwzekere gebied heeft een freestylepark, freerideroutes, een buckelpiste en leuke slopes voor de kinderen.

Streekspecialiteiten

Welk skigebied van het Zillertal je ook verkent, de culinaire variatie is er bijna net zo groot als het aanbod pistes. In de typische gastvrije berghutten proef je uitstekend bereide Tiroolse gerechten, zoals Gröstl, een schotel met aardappelen, uien en vlees, en natuurlijk ook heerlijk zoete lekkernijen.

Topgastronomie

Maar net zo goed gaan chefs hier creatief aan de slag met streekproducten en traditionele recepten. Sommigen scoren zelfs in de topgastronomie. Het Zillertal telt 13 restaurants met een vermelding in Gault&Millau en 22 zaken worden in de toonaangevende Oostenrijkse gourmetgids Falstaff aangeprezen. Er is ook een nationaal kwaliteitslabel voor restaurants die sterk inzetten op regionale producten en korte keten. Daar zitten zowel rustieke en romantische eethuizen, als eigentijds gestylede restaurants bij.

Ander winters genot

Het Zillertal heeft nog meer winterse hoogtepunten klaarstaan. Wat dacht je van natuurwandelingen in de sneeuw, waar je van de stilte en overweldigende taferelen kunt genieten? Of ga eens vrolijk joelen op een slee, op een van de vijftien rodelbanen. Een museumbezoek, naar het zwembad, een rit met de paardenkoets, schaatsen of zelfs paragliden…. Ook ver naast de pistes beleef je hier elke dag wel een ander topmoment.

3 Toppers in het Zillertal

* Early bird skiing: ’s morgens vroeg neem je samen met een gids en enkele gelijkgezinden de allerleerste lift. Je skiet bij zonsopgang op een onberoerd sneeuwtapijt en smult na afloop van een stevig bergontbijt.

* Freeriden: door een dik pak onberoerde sneeuw glijden is een ongelooflijke kick. Dat doe je best samen met een expert, de juiste techniek en kennis van het terrein zijn een must.

* Authentieke recepten: knapperig boerenbrood, een Zillertaler ovenschotel met knödel en spek, of een pikante Kaiserschmarrn? De lekkerste gerechten die je in het Zillertal proeft, kun je dankzij de online recepten ook thuis klaarmaken.

