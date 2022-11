Winterse vakantie in Wallis

Met zijn eeuwige sneeuw, bergtoppen van meer dan 4000 meter hoog, typische dorpjes en glooiende landschappen is Wallis een van de populairste regio’s voor wintertoerisme in Zwitserland. Of je nu de skipistes wilt afrazen of op zoek bent naar nieuwe sensaties: hier vind je precies wat je zoekt.

Van luxehotels tot intieme chalets, van verfijnde restaurants tot streekgerechten, van extreme sporten tot gezinsuitstapjes: in Wallis is alles mogelijk.

Saas-Fee/Saastal: de magische hoge Alpen

Saas-Fee/Saastal ©Saastal Tourismus AG – Amarcster Media

In de dorpen Saas-Fee (autovrij), Saas-Grund, Saas-Balen en Saas-Almagell krijg je een flinke portie plezier en avontuur. Voor skiërs en snowboarders ligt er 150 km aan pistes klaar. Wanneer je de streek ook bezoekt, er is altijd wel wat te ontdekken. Geniet bijvoorbeeld van de overweldigende uitzichten op de wandelroute naar de stuwdam Mattmark. De Längfluh-route, omringd door gletsjers en bergtoppen van meer dan 4000 meter, is een must voor alle wandelaars. Hou je van avontuur? Plan dan zeker ook een uitstap naar de Fee-gletsjer. Vanaf het bergstation Längfluh bereik je op sneeuwschoenen de Panoramaplatz, een plek die haar naam niet gestolen heeft.

Een ander feeëriek moment voor vroege vogels: de zonsopgang bewonderen tijdens je ontbijt in het hoogste ronddraaiende restaurant ter wereld, dat in Saas-Fee op 3500 meter hoogte ligt en daarna je sporen achterlaten in de verse sneeuw op skilatten of een snowboard. Pure magie!

Aletsch Arena: ideaal voor gezinnen

© Aletsch Arena

De regio Jungfrau-Aletsch in de Zwitserse Alpen staat in de Unesco-lijst van natuurerfgoed als een buitengewoon prachtig panorama. Hier skiën kinderen en tieners in de winter elke zaterdag gratis. Riederalp, Bettmeralp en Fiescheralp zijn autovrij, alleen per kabelbaan te bereiken en zijn volledige ski-in/ski-out dorpen. Aan de rand van de betoverend mooie Aletschgletsjer kun je 300 dagen per jaar genieten van de zon. Deze immense ijsrivier is 20 km lang, begint op een hoogte van meer dan 4000 meter en daalt tot 1622 meter af. Er zijn verschillende uitkijkpunten waar je van het uitzicht over deze unieke omgeving kunt genieten en aan mooie wandelpaden is er alvast geen gebrek.

Matterhorn Gotthard Bahn en Gornergrat Bahn: avontuur ten top

© Gornergrat

Deze trein baant zich een weg door het hart van de Alpen over een afstand van 144 km en legt een fascinerend traject af vol tunnels, galerijen en bruggen. Hij brengt je naar de Gornergrat boven het beroemde station van Zermatt. De Gornergrat is een bergkam die een hoogte van meer dan 3000 meter bereikt en uitzicht biedt over meer dan twintig van de hoogste toppen van de Alpen. Wist je trouwens dat Wallis niet alleen voor skiërs een droombestemming is? Met de Snow-fun Pass, een echt sneeuw- en vrijetijdspaspoort, probeer je tal van activiteiten uit voor een dag vol plezier.

Deze Pass kun je combineren met het Gornergrat Gourmet Ticket, dat goed is voor een aperitief, gastronomisch menu en dessert op drie verschillende prachtige locaties. Wat kun je nog meer wensen?

Leukerbad: bron van geluk

Leukerbad © My Leukerbad AG

In deze streek voelt iedereen zich welkom, van ski- en snowboardliefhebbers tot langlaufers. Het wandelgebied Gemmi biedt wandelaars een ongeëvenaard panorama, terwijl in het skigebied Torrent tal van prachtig gelegen terrassen te bezoeken zijn.

Niet te missen in Leukerbad: de hooggelegen badplaats met maar liefst 65 bronnen waar je heerlijk kunt ontspannen. Leukerbad is het grootste kuuroord van Zwitserland, dus staat wellness hier centraal. Heb je al eens een wijntherapiesessie geprobeerd? Of trakteer je jezelf liever op een behandeling in de ‘Leukerbad Therme’, het grootste kuuroord van de Alpen?

In elk geval kom je er heerlijk tot rust nadat je de 73 km aan ski- en langlaufpistes hebt verkend. Het stadscentrum is autovrij, zoals het bij de duurzame Zwitsers past. Hier beleef je dus een vakantie in alle rust. Niet te missen: koop de Winter Card in je hotel en geniet elke dag van onbeperkte toegang tot de skiliften van Gemmi en Torrent en tot de openbare thermen.

Thyon: spanning troef

© Thyon Région Tourisme

Dit gebied ligt op de westelijke helling van Val d’Hérens, niet ver van Sion. Het maakt deel uit van de beroemde ‘4 Vallées’, een van de grootste skigebieden in de Alpen. Thyon heeft voor iedereen wat te bieden. Hier kun je je talenten als rider testen met allerlei verhoogde bochten, whoops in alle soorten en maten, waves en freestylemodules, de een nog leuker dan de andere. Wist je dat die laatste zelfs als een van de mooiste skipistes ter wereld te boek staat? Skiën is trouwens perfect te combineren met de gastronomie in deze regio: je kunt jezelf er trakteren op een lesdag met een instructeur, waarbij een ontbijt en gezellig slotaperitief zijn inbegrepen.

Mag het wat avontuurlijker? Waag jezelf dan op een surfplank bij Alaïa Bay.

Na zo’n zinderende dag is raclette, dé plaatselijke specialiteit, een must! En dan hebben we nog niets gezegd over de onweerstaanbare gastronomie in heel Wallis, een streek die bekend staat om haar wijnen en Valais schotel met gedroogd vlees en kaas uit de regio.

Met de trein naar Zwitserland reizen

Op een comfortabele, zorgeloze én milieuvriendelijke manier naar Zwitserland reizen: het echte vakantiegevoel begint al dicht bij huis! Boek nu je treinreis + hotel samen in één stap via Railtour. Ga je met de trein op vakantie? Krijg dan ook korting op je skipas!

Met de trein naar je hotel in Zwitserland rijden © Gornergrat Bahn

