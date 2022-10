Winterse vakantie in het Berner Oberland

Zwitserland is het gehele jaar door de ideale vakantiebestemming, maar zeker in de winter. Het land is erg gastvrij, makkelijk bereikbaar met de trein en heeft heel wat aantrekkelijke troeven. We zoomen in op het kanton Bern en drie van de mooiste plekjes die je er vindt.

Sport, wellness en gastronomisch genot op een milieuvriendelijke manier? Daarvoor moet je in Bern zijn!

Interlaken, ideaal voor een actieve vakantie!

Winterkajak op de Brienzersee

© Zwitserland Toerisme/Lorenz Richard

De parel van het Berner Oberland heeft tal van spannende uitstapjes en sportieve activiteiten te bieden in de schaduw van de majestueuze bergen Eiger, Mönch en Jungfrau. De Zwitsers dragen duurzaamheid hoog in het vaandel en dat is hier niet anders: er zijn meer dan 45 bergtreinen, gondels, kabelbanen, stoeltjesliften en skiliften die je naar 200 km aan pistes en talrijke wandelroutes brengen. Je kunt zelfs de omgeving verkennen aan boord van een elektrische bus van het Zwitserse openbaar vervoernetwerk. Vergeet zeker je Winterlaken Card niet: jouw ticket voor tal van voordelen en recreatiemogelijkheden, zoals een Wintersportpas van de Jungfrau Ski Region. Een gratis skibus brengt je vanuit Interlaken naar de pistes.

Met de Gondel naar de 2190 meter hoge Stockhorn

© Interlaken Tourism

Het panorama vanaf de top van de 2190 meter hoge Stockhorn is adembenemend. Het uitzicht over de stad en de Thunersee alleen al is de trip meer dan waard.

Langs de oevers van het meer, ook die van de Brienzersee, en op de bergflanken erlangs is er heel wat te beleven: sleepistes, boswandelingen, uitstappen met sneeuwschoenen … De waaghalzen onder ons kunnen er ook skydiven, paragliden en zo goed als elke wintersport beoefenen. Op de Brienzersee kun je zelfs winterkajakken midden in het winterlandschap.

Winterkajak op de Brienzersee

© Zwitserland Toerisme/Lorenz Richard

Alles staat in het teken van originaliteit. In een houtgestookte hottub kun je gezellig genieten van een fondue. Of probeer eens een HotTug, een bootje waarin je in warm water op het meer dobbert.

Helaas zitten er maar 24 uren in een dag …

Meer info vind je hier.

Jungfrau Regio: sport en zalige rust

De omgeving van de Jungfrau Regio is een paradijs voor skiliefhebbers

© Jungfraubahnen

We winden er geen doekjes om: de omgeving van de Jungfrau Regio is een paradijs voor skiliefhebbers. De skigebieden van Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First, Mürren-Schilthorn en Meiringen-Hasliberg tellen samen meer dan 275 km aan pistes. De perfecte bestemming voor skiërs die op zoek zijn naar een nieuwe plek om hun stokken te planten.

De meest spectaculaire piste in de regio is de Lauberhorn-afdaling in Wengen, die wordt getrotseerd tijdens het wereldkampioenschap. Durf jij het aan?

Velogemel in Grindelwald

© Jungfrau Region Tourismus AG

Natuurlijk zijn er ook tal van andere wintersporten te beleven. Er is voor ieder wat wils! Heb je al eens op een velogemel gezeten? Deze uitvinding van Grindelwald, die het midden houdt tussen een fiets en een slee, kun je hier uitproberen.

De streek heeft ook een onweerstaanbare charme met gezellige dorpjes zoals Grindelwald, Wengen, Mürren, Lauterbrunnen en Meiringen. Zelfs wereldberoemde sterren zoals George Clooney zijn helemaal weg van deze pareltjes. Waar wacht je nog op?

Eiger Express-kabelbaan

© Jungfraubahnen

Een ander hoogtepunt is de nieuwe Eiger Express-kabelbaan, die je in een recordtijd van Grindelwald naar het station van de Eigergletsjer brengt. In je gondel zweef je over de noordelijke flank van de wereldberoemde Eiger en boven kun je de Jungfraubahn nemen. Deze trein rijdt naar Jungfraujoch – Top of Europe, het hoogst gelegen treinstation in Europa!

Meer info vind je hier.

Gstaad: come up – slow down

Winterwandelen in Gstaad

© Destination Gstaad / Melanie Uhkoetter

De ster Julie Andrews, ereburger van Gstaad, beschrijft het dorp als “the last paradise in a crazy world”. Skiërs en snowboarders zijn in hun nopjes met de 200 km aan pistes en 42 km aan langlaufparcours, genesteld tussen acht bergen van 1000 tot 3000 meter hoog. Hier krijg je het gevoel dat alles mogelijk is. Mis zeker de Glacier 3000 niet, in het skigebied Les Diablerets-Gstaad. Het uitzicht is er grandioos en er zijn tal van activiteiten te beleven. Gstaad is een echte wandelstreek met prachtige wandelpaden. De dorpjes hebben een onweerstaanbare Alpine authenticiteit behouden met hun typerende chalets. Ben je op zoek naar comfort, dan kun je kiezen uit tal van kwaliteitshotels, kuuroorden en wellnesscentra.

Geniet van een kaasfondue in een gigantische houten fonduepan

© Destination Gstaad / Yannick Romagnoli

Ook culinair kom je in Gstaad ruimschoots aan je trekken, want dit is de ultieme fondueregio. Je kan zelfs in een gigantische houten fonduepan van een fondue genieten. Heerlijk! Ben je een echte fijnproever? De restaurants en hooggelegen zonnige terrasjes in de regio zijn samen goed voor maar liefst 250 Gault&Millau-punten. Hier blijf je dus nooit op je honger zitten.

Winter wellness in Hotel Ermitage in Schönried, Gstaad

© Destination Gstaad

Overdag is je vakantie een veelzijdige belevenis, want het aanbod sport- en natuuractiviteiten is erg uitgebreid. En ’s avonds maakt de adrenaline plaats voor romantiek en muzikaal genot op Les Sommets Musicaux de Gstaad, een groots evenement dat een ode brengt aan muziek en waarvan de editie van 2023 in het teken staat van de cello.

Gstaad biedt vele geweldige winterbelevenissen

© Destination Gstaad / Melanie Uhkoetter

Met de Gstaad Card krijg je interessante voordelen voor de onvergetelijke activiteiten die de streek te bieden heeft.

Meer info vind je hier.

Met de trein naar Zwitserland reizen

Op een comfortabele, zorgeloze én milieuvriendelijke manier naar Zwitserland reizen: het echte vakantiegevoel begint al dicht bij huis! Boek nu je treinreis + hotel samen in één stap via Railtour. Ga je met de trein op vakantie? Krijg dan ook korting op je skipas!

Met de trein naar je hotel in Zwitserland rijden ©MOB

Ontdek nog meer winterpret via de myswitzerland-website.